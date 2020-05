Puppy's door corona erg gewild en dus heel duur: 'Wat de gek ervoor geeft'

Ellen van Oosten van kennel 'Van 't Dekkershof' in Voorburg zegt 'heel veel aanvragen' te krijgen van mensen die een puppy willen: 'En al staat er bij mij op de website dat ik geen nestjes verwacht, blijven de mensen toch bellen en mailen en worden ze zelfs boos. Zeggen ze: 'Ja, maar we hebben nu de tijd'. Maar ik heb ze niet op voorraad en ik kan ze er ook niet inkijken. Heel simpel.'

Van Oosten kan zich opwinden over de prijzen die nu in coronatijd worden gevraagd: 'Ik heb een vaste prijs en die heb ik niet verdubbeld. Maar kijk op Marktplaats, daar gaat gewoon een kruisinkje voor 1200, 1300 euro weg. Normaal is dat rond de 600 of 700 euro.'

Legere asiels

De 'schaarste' is ook merkbaar bij de Dierenbescherming, daar zitten veel minder dieren in de opvang dan normaal. 'We hebben de afgelopen tijd heel veel dieren bij mensen geplaatst', vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. En tegelijk is het aanbod gedaald. In de week van 13 mei herbergen de asiels in heel Nederland in totaal 1232 dieren. Ten opzichte van de afgelopen drie jaren is dat zo'n dertig procent minder: toen waren het er 1930.

Silos: 'Vanwege de chipplicht en dergelijke maatregelen daalt het aanbod in asiels al, maar dan nog hebben we gewoon heel weinig dieren zitten. Je kunt pas over een langere periode, bijvoorbeeld een half jaar, echt zien hoe groot de afname in deze coronatijd is geweest.'

Hond is geen cadeautje

Van Oosten is zelf heel voorzichtig met aan wie ze haar hondjes verkoopt: 'Als mensen bij mij op de wachtlijst willen voor een puppy, dan moeten ze echt eerst op kennismakingsgesprek komen. Dan selecteren we. Want niet iedereen kan zomaar een pup bij ons kopen, daar ben ik echt heel streng in. Niet iedereen is geschikt voor een hond.'

'Gisteren kreeg ik een mailtje binnen van iemand dat hun dochter komend voorjaar 18 zou worden en ze wilden dan haar een pup geven. Nou, ten eerste laat de natuur zich niet plannen, dus ik weet nooit of ik een nest heb liggen en ten tweede, een hond is geen cadeautje... Dus dat zijn sowieso al mensen die ik weiger.'

Duur dwergpoedeltje

'De prijzen die je voorbij ziet komen zijn gewoon belachelijk', meent Van Oosten. 'Een dwergpoedeltje van drie jaar oud, daar vragen ze op Marktplaats gewoon 1300 euro voor. Ik vraag 1200 euro voor een pup uit geteste ouders mét stamboom en de hele reutemeteut erbij. Normaal gesproken zou je 400 of 500 euro betalen voor een hondje van 3 jaar oud... Ja, het is maar wat de gek ervoor geeft hè, als zij per se een hond willen dan maakt het niet uit wat voor hond je hebt, dan halen ze het gewoon op.'

En als straks alles weer 'normaal' wordt? Van Oosten: 'Dan staat alles op Marktplaats 'wegens geen tijd', of alles zit in het asiel. Dan worden ze weer afgedankt. Mensen zijn zich niet bewust van wat ze in huis halen.' Silos: 'We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt, maar een garantie hebben we natuurlijk niet.'

Broodfokschuur

De gestegen prijzen voor puppy's hoeven volgens de Dierenbescherming niet eens heel erg nadelig te zijn, als je ermee voorkomt dat mensen te makkelijk een puppy in huis nemen: 'Een puppy is gewoon heel veel werk. En natuurlijk heb je daar nu de tijd voor, maar dat kan zo maar weer veranderen. Ofwel omdat je weer naar je werk moet, of omdat je je werk kwijtraakt en de kosten niet meer kunt betalen. Want zo'n hondje kost heel veel geld', zegt Carmen Silos.

Maar Ellen van Oosten is het daar niet helemaal mee eens: 'Nee hoor, als ze die hoge prijs niet willen betalen gaan ze gewoon naar een broodfokschuur en dan gaan ze ze daar halen. Die prijzen zullen ongetwijfeld ook omhoog gegaan zijn, maar geen probleem, ze komen gewoon nog met bosjes de grens over.'