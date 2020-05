Tientallen mensen bij afscheid surfers Joost en Sander

Tientallen mensen zijn maandagmiddag bij surfschool The Shore en strandclub Wij bij elkaar om afscheid te nemen van surfers Joost (30) en Sander (38). De twee overleden vorige week maandag nadat ze in de problemen kwamen op zee bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen.

De kist met het lichaam van Joost werd rond 13.00 uur strandclub Wij ingedragen door familie en vrienden. In de naastgelegen The Shore was zondag op maandagnacht een wake voor Sander. Na een plechtigheid in de paviljoens worden de lichamen naar zee gedragen, waar afscheid wordt genomen van de surfers.

Naast Joost en Sander kwamen ook Pim (24), Max (22) en Mathijs (23) om het leven. Het lichaam van Mathijs is vorige week wel gezien door reddingswerkers, maar dreef af voor het kon worden geborgen. Afgelopen week is er meerdere dagen intensief gezocht, maar nog zonder resultaat. De politie deelde zondag een foto van de surfplank van Mathijs, met de oproep het te melden als de plank ergens wordt gezien.

Max herdacht in Muiderberg

Vrienden en familie van de 22-jarige Max hebben hem zondagavond gezamenlijk herdacht met een paddle out bij het strand van Muiderberg. Hart van Nederland meldt dat. Bij zo'n paddle out gaan surfers met elkaar het water op en staan ze stil bij de dood van een overleden surfer.

Maandag zou er ook een paddle out bij Scheveningen zijn door vrienden van de omgekomen Joost en Sander, maar die werd later toch afgelast omdat de vrienden het niet het juiste moment vonden. Het lichaam van één van de vijf omgekomen surfers, de 23-jarige Mathijs uit Delft, is namelijk nog niet terecht. 'Uit respect voor hem en zijn familie zal de paddle out voor hem worden uitgesteld.'

LEES OOK: Schilderij voor omgekomen surfers ontroert: 'Brok in mijn keel'