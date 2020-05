Haagse vader en zoons blijken verdachten van zware carnavalsmishandeling

Drie Hagenaars zijn maandagochtend aangehouden voor een zware mishandeling tijdens carnaval in een pizzeria in het Brabantse Vlijmen. Een vierde verdachte is nog op de vlucht, maar zijn identiteit is wel bekend bij de politie. Het gaat om een 47-jarige man, zijn zoons van 18 en 23 jaar en om een 25-jarige man. Ze worden verdacht van poging tot doodslag.

In de nacht van 22 op 23 februari sloeg de vlam in de pan in de pizzeria in Vlijmen. Er ontstond een grote vechtpartij, waarbij mensen werden geslagen en geschopt. Ook werd er een kopstoot uitgedeeld en sloeg iemand met een barkruk. Er raakten vier mannen gewond. Eén van hen is zo hard tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond lag, dat hij bewusteloos raakte.

De mishandeling was gefilmd door camera's in de zaak. Twee weken geleden toonde de politie de vier verdachten onherkenbaar, met de mededeling dat ze vermoedelijk uit Den Haag kwamen en ze een week kregen om zich te melden. Toen dat niet gebeurde, zijn de beelden vorige week herkenbaar getoond in de opsporingsprogramma's Team West, Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Mede dankzij tips kwam de recherche de Hagenaars op het spoor.

Vader en zoons

De 47-jarige vader, zijn 18-jarige zoon en een 25-jarige man zijn maandagochtend aangehouden. De 23-jarige verdachte, de tweede zoon van de 47-jarige man, is nog niet gearresteerd. 'Naar hem zijn we op zoek en we roepen hem op om zich te melden', laat de politie weten. De drie aangehouden mannen zitten vast in Den Bosch, waar het onderzoek verder gaat.

