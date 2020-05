Vliegtuig cirkelt rond voor scholieren: 'Scala feliciteert geslaagden'

Frederique Struik (16) uit Boskoop zit met drie klasgenotes in de tuin van het zonnetje te genieten. In gezelschap van familie en vrienden wachten ze met smart op de uitslag. 'Het is best wel spannend', geeft Frederique toe. 'Ik denk dat ik wel geslaagd ben, maar we gaan het zien.'

Het antwoord kan elk moment komen van Pauline Thoomes, haar mentor en docente Engels in 4-vmbo. Dat gebeurt via een videogesprek op de telefoon. 'Het is een beetje onwennig, maar ook wel weer vet', vertelt de lerares vooraf. 'Je ziet nu hoe blij de leerlingen zijn. Dit wil ik volgend jaar weer doen.'

Vier keer juichen

Achter 'mevrouw' Thoomes hangt een groot doek met daarop de tekst Yes! You did it!, waarmee ze de uitslag al min of meer verraadt voor het leeuwendeel van de leerlingen. Ze neemt alle videogesprekken op. 'Dat kan ik dan gebruiken voor de diploma-uitreiking later dit jaar.'

Dan is het moment daar. Vier keer kunnen Frederique en haar vriendinnen juichen, want ze zijn allemaal geslaagd. Gillend en springend vliegen ze elkaar in de armen. 'Heel leuk, superfijn. Ik ben gewoon helemaal gelukkig', reageert Frederique.

Champagne ontkurken

Eigenlijk zouden ze naar de Terschellingse jeugdcamping Appelhof gaan om een feestje te vieren, maar door de coronacrisis kan dat niet. Het weerhoudt ze er niet van om de champagne te ontkurken. Frederique: 'We vieren ons feestje wel in de tuin.'

Wat ze niet weten, is dat er nog een verrassing in de lucht hangt. Een vliegtuigje cirkelt boven de regio met een banner. 'Scala feliciteert geslaagden', is de boodschap. De meiden vinden het heel mooi. Tot blijdschap van Raymond Pet, vestigingsdirecteur van het Scala College aan de Alphense Diamantstraat: 'Dan hebben we in deze bijzondere tijd er toch nog iets moois van weten te maken', concludeert hij.

