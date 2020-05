Stoepkrijt zet stoepplantjes in spotlight: 'Je dwingt mensen om ernaar te kijken'

Gewapend met stoepkrijt trekken steeds meer mensen erop uit om de stoepplantjes in de buurt van hun wetenschappelijke naam te voorzien. Sinds de Leidse Hortus met de #stoepplantjes begon is de interesse voor het onkruid tussen de stoeptegels flink toegenomen. En dat ziet Mathilde Simons van de Hortus graag, omdat stoepplantjes een belangrijke rol spelen voor de biodiversiteit.

Onder de hashtag 'stoepplantjes' plaatsen mensen uit heel Nederland nu foto's op social media van het onkruid bij hun in de buurt, inclusief de naam de er dan met behulp van stoepkrijt is bijgezet. Het is een trend die is overgewaaid uit Engeland en Frankrijk. De 22-jarige Simons besloot zelf voor de Hortus social media-accounts aan te maken met de naam stoepplantjes. En dat pakte dus goed uit.

Kennis overbrengen

'Het doel van het botanisch stoepkrijten is je eigen kennis over de wilde natuur om je heen vergroten', zegt Simons. 'En met krijten breng je die kennis dan ook weer over op andere mensen.' Omdat steeds meer gemeente er van doordrongen zijn dat onkruid belangrijk is voor insecten, groeit het tegenwoordig weer op meer plekken.

'Het leuke van botanisch stoepkrijten is dat je mensen eigenlijk dwingt om er naar te kijken', zegt Simons. Zelfs het meest onopvallende en gewone stoepplantje kan een mooi verhaal hebben. 'Dit is bijvoorbeeld de Grote Weegbree. De zaden ervan namen Europese zeelieden onder hun schoenen mee naar andere continenten waardoor het plantje ook daar terecht kwam.'