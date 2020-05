Coronavirus: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 juni voor horeca, onderwijs en cultuursector

De belangrijkste punten van dit moment:

Nederlands dodental coronavirus met 21 gestegen

'Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open'

RIVM meldt 34 nieuwe ziekenhuisopnames

Koningin bezoekt voedselbank in Delft

Veranderingen na 1 juni

Premier Mark Rutte en zorgminister De Jonge hebben dinsdagavond nieuwe versoepelingen aangekondigd tot 15 juni.

Horeca mag vanaf 1 juni weer open. Vanaf 1 juli mogen er 30 klanten binnen zijn. Dat geldt ook voor bioscopen, musea, theaters en concertzalen. Dat is exclusief personeel. Wel is een checkgesprek aan de voorkant nodig, om te controleren of mensen verkouden zijn.

Discotheken, feestcafés en clubs blijven nog wel dicht.

Openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juli weer volgens normale dienstregeling, alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Vanaf 1 juni moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje op.

Basisscholen gaan vanaf 8 juni weer helemaal open, dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang.

Middelbare scholen gaan per 2 juni open. Wel moeten ze zich houden aan de anderhalve meter afstand. Leerlingen komen lopend of met de fiets naar school, niet met het openbaar vervoer.

MBO's, HBO's en Universiteiten mogen vanaf 15 juni weer toetsen afnemen op locatie.

Bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt soepeler.

Lees hier meer over de versoepelingen.

RIVM: meer deelnemers aan Infectieradar nodig

Aan het systeem waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van het coronavirus in de gaten houdt, de zogenoemde Infectieradar, werken inmiddels 30.000 mensen mee, met of zonder klachten.

Zeker nu de coronamaatregelen stapje voor stapje worden versoepeld, is het van belang dat nog meer mensen zich aanmelden, aldus het instituut. Het RIVM zou het liefste zien dat er zeker 100.000 mensen meedoen.

Het kabinet mikt erop de basisscholen en de kinderopvang vanaf 2 juni weer helemaal open te laten gaan. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van De Telegraaf. Op die dag gaat het voortgezet onderwijs ook weer open, zij het in beperkte vorm.

Minder dan 300 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive caresis gedaald tot 293. Dat zijn er dertig minder dan op maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op ic's in Nederland liggen 291 coronapatiënten. Dat zijn er 29 minder dan een dag eerder. In Duitsland worden nog twee Nederlanders met het coronavirus behandeld, een minder. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 933 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een toename van 24 personen.

Musea klaar voor heropening 1 juni

Als premier Mark Rutte dinsdagavond groen licht geeft voor de openstelling van musea vanaf 1 juni, dan zijn ze er klaar voor, zegt de Nederlandse Museumvereniging. Zo wil het Mauritshuis in Den Haag per tijdslot - drie keer per uur - twintig bezoekers entree tot het museum verlenen. Ook worden bezoekers duidelijk van elkaar gescheiden wanneer zij het museum inkomen en verlaten. Voor elke bezoeker en ieder stel of gezin hanteert het museum een ruimte van 10 vierkante meter. In het totale museum is er ruimte voor 110 bezoekers tegelijk.

De bezoeker van het Kunstmuseum in Den Haag kan volgens een woordvoerster straks kiezen uit twee vaste routes, die 'ervoor moeten zorgen dat ondanks het eenrichtingsverkeer het gevoel van dwalen door het gebouw zoals architect Berlage dat bedoeld heeft, nog steeds overeind blijft'.

Tienduizenden vrachtwagenchauffeurs krijgen minder geld

Tienduizenden vrachtwagenchauffeurs dreigen de rekening te betalen van de coronacrisis en maken een ongekende terugval in salaris, zegt vakbond CNV Vakmensen. 'Transportwerkgevers doen massaal géén beroep op de NOW van de overheid, is ons beeld. In plaats daarvan laten ze hun chauffeurs, nu er veel minder werk is, ook veel minder uren werken. Die uren worden niet gecompenseerd.'

In het beroepsgoederenvervoer waren - voor de coronacrisis - gemiddelde werkweken van 50 tot 55 uur geen uitzondering. Nu er minder werk is - er zijn bijvoorbeeld veel minder transporten voor de horeca, de bloemensector en de detailhandel - laten de transportbedrijven hun chauffeurs vaak terugvallen naar 40 uur. 'De chauffeurs missen dus die overuren, dat is een belangrijk deel van hun salaris', aldus de vakbond.

Kaartenactie voor kloostergemeenschap

Vijf bewoners van kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten zijn vorige week overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast zijn meerdere zusters, broeders en medewerkers van het kloosterverzorgingshuis besmet met het virus. In het klooster van de dominicanen wonen zo'n veertig zusters met een gemiddelde leeftijd van ruim 89 jaar.

De algemeen overste vertelt dat het mooi zou zijn om de nu zo lege kapel een beetje op te vullen met kaarten die verbondenheid uitdrukken. Daarom wordt mensen gevraagd of ze kaartjes met afbeeldingen van kaarsen en andere lichtjes zouden willen op te sturen om hen zo een hart onder de riem te steken in deze zware tijden.

RIVM meldt 21 corona-overledenen

Het RIVM heeft 21 nieuwe meldingen gekregen over gestorven coronapatiënten. Daarmee komt het officiële Nederlandse dodental van de pandemie uit op 5715. Van deze mensen was met een test vastgesteld dat ze besmet waren met het coronavirus. Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven.

Ziekenhuizen hebben 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.613 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

Máxima bezoekt voedselbank Delft

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum van de voedselbank in Delft. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De koningin sprak met vrijwilligers van de voedselbank over het uitzoeken, inpakken en verdelen van de voedselpakketten en hoe dit met inachtneming van de coronamaatregelen door kan blijven gaan. Aansluitend sprak ze met bestuursleden en wethouder Karin Schrederhof van de gemeente Delft over de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselhulp.

Volgende week OMT-advies over sportscholen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgende week met een nieuw advies over de eventuele heropening van de sportscholen in Nederland vóór 1 september. Dat laat minister Martin van Rijn (Medische Zorg) dinsdag weten. De experts van het OMT kijken daar naar op verzoek van het kabinet.

Hockeyers HGC leveren in

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor hun club te beperken, leveren de hockeyers van de eerste selectie van Wassenaarse HGC - net zoals die van Kampong, Tilburg en SCHC - een deel van hun salaris in. Ook bij andere topclubs wordt over het inleveren van salaris gesproken of schieten de spelers door middel van het geven van trainingen hun club te hulp. HGC-voorzitter Gorrit-Jan Blonk laat aan Hockey.nl weten dat 'de spelers meteen bereidwillig waren om mee te denken'. Hij wil niet zeggen welk percentage van hun salaris over de laatste maanden de spelers hebben ingeleverd. ‘Dat is iets tussen de spelers en club.'

Immigratie meer dan gehalveerd tijdens 'intelligente lockdown'

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merken op dat het aantal immigranten in de weken na invoering van de coronamaatregelen ruim is gehalveerd. Er kwamen vooral minder migranten van buiten de Europese Unie hier naartoe. In week 13 tot en met 16 kwamen gemiddeld 2200 migranten per week naar Nederland. Dat waren er nog gemiddeld 5200 in week 3 tot en met 11, voor de coronamaatregelen van kracht werden.

'Alle leerlingen hebben behoefte aan contact op school'

Als de middelbare scholen volgens de planning na 1 juni weer hun deuren mogen openen, moeten ze wat de VO-Raad betreft alle leerlingen de kans geven om weer naar school te komen. 'Wij adviseren dat ten stelligste', zegt een woordvoerder van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. 'Leerlingen hebben behoefte aan contact. Een school is niet alleen een plek om kennis over te dragen, het is ook een ontmoetingsplaats.'

Horecabranche betreurt besluit dat horeca vanaf 1 juni open mag

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreurt het dat de eet- en drinkgelegenheden pas op 1 juni open mogen en niet al hun deuren tijdens het pinksterweekend mogen openen. Dat zegt een woordvoerder van de branchevereniging van de horeca. "Elke dag dat de sluiting langer duurt, is er een te veel", stelt de vereniging.

Archeon heropent donderdag

Het Archeon in Alphen aan den Rijn mag definitief weer opengaan op Hemelvaartsdag. Burgemeester Liesbeth Spies en de veiligheidsregio Hollands-Midden hebben de heropening van het openluchtmuseum over de prehistorie, oudheid en middeleeuwen goedgekeurd. Het Archeon heeft een protocol opgesteld tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Ook andere dagattracties in onze regio openen de poorten.

Vechtsporters gaan demonstreren in Den Haag

Bekende vechtsporters als oud-wereldkampioenen K1 Sem Schilt en Ernesto Hoost demonstreren vrijdag in Den Haag tegen het verbod van het kabinet op openstelling van vechtsportscholen vanwege de coronacrisis. De vechtsportbranche wil weer aan de slag en gaat die wens uiten met een demonstratie op de Koekamp waarbij sporters zullen laten zien hoe er getraind kan worden op veilige afstand van elkaar.

Zo'n 100.000 spatbrillen in aantocht

In de komende weken zal het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 100.000 spatbrillen in ontvangst nemen om in het nijpende tekort in ziekenhuizen en instellingen te voorzien. De nieuwe brillen, ontworpen en geproduceerd door Spark design & innovation in Rotterdam, beschermen medisch en verzorgend personeel tegen coronabesmetting via de ogen.

Onderzoek naar betere diagnose hart- en coronaklachten

Huisartsen missen belangrijke informatie om te komen tot een snelle diagnose en behandeling van coronaklachten bij hart- en vaatpatiënten. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer meer met elkaar in contact komen, is het van levensbelang dat huisartsen zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus, zegt de Hartstichting. Zij onderzoekt daarom samen met huisartsen en cardiologen manieren om te komen tot een betere vaststelling.

Zestig procent van de zorgmedewerkers zegt bescherming te missen

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar zestig procent bescherming zegt te missen.

'Onrust over NOW-regeling neemt toe bij ondernemers'

De onrust over de NOW-regeling neemt toe bij ondernemers en particulieren. Dat meldt rechtsbijstandsverzekeraar ARAG op basis van het aantal vragen en verzoeken dat het bedrijf over de werking van de regeling binnenkrijgt. Zo begrijpen ondernemers vaak niet goed hoe ze 'de kleine lettertjes' van de regeling moeten interpreteren.

Woningmarkt nog geen last van coronamaatregelen

De huizenmarkt in Nederland heeft nauwelijks last gehad van de coronamaatregelen die sinds twee maanden van kracht zijn in Nederland. In de afgelopen week lag het aantal transacties maar liefst 23 procent hoger dan het weekgemiddelde vóór de afkondigingen van de maatregelen door het kabinet, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Kabinet bakent ruimte voor horeca en scholieren af

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor dinsdag volgens ingewijden groen licht geven. De horeca wilde graag nog eerder open, onder meer omdat het hele pinksterweekend dan nog kan worden geprofiteerd van klanten, maar de burgemeesters van de Veiligheidsregio's zien dat niet zitten.

Wetenschappers aan kabinet: gezonde leefstijl ook in coronabeleid

Het kabinet moet bij het coronabeleid niet alleen kijken naar ziekenhuisbedden, maar ook naar gezonder leven. Daartoe roepen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum op in Trouw. Volgens de wetenschappers is juist een gezonde leefstijl belangrijk om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken.

Toeloop op vakantiehuisjes en hotels, maar niet op campings

Nederland trekt er met Hemelvaart en Pinksteren massaal op uit. Bij bungalowparken, hotels en vakantiehuisjes regent het last minute boekingen, meldt het AD. In tegenstelling tot de vakantieparken, hotels en huisjes loopt het bij de campings nog niet bepaald storm.

Ophef over foto

Op social media ontstond maandag ophef over een foto van 'een ziekenhuis in Den Haag' dat 'kennis op het gebied van virologie en immunologie zou vernietigen'. Die foto is in het HagaZiekenhuis gemaakt, laat het ziekenhuis op Facebook weten. 'En dit materiaal is inderdaad weggegooid. De reden: we hebben een prachtige nieuwe actuele collectie boeken. Deze collectie is digitaal beschikbaar voor alle artsen en verpleegkundigen in ons ziekenhuis.'

Het materiaal in de container stond volgens het ziekenhuis in een kast stof te vangen. 'Bovendien willen we voorkomen dat verouderd materiaal wordt gebruikt. Daarom hebben we dit laten vernietigen. Alles in deze container is van voor 2015. Het meeste van voor 2010. Enkele boekwerken van voor 2000. En er zit zelfs materiaal bij van voor 1980.'