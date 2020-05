Coronavirus: 'Veel zorgmedewerkers moeten nog steeds onbeschermd werken'

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op het publieke leven, al worden de maatregelen de komende tijd stap voor stap versoepeld. Naar verwachting maakt premier Mark Rutte dinsdagavond bekend of de volgende fase van versoepelingen per 1 juni kan doorgaan. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Dodental coronavirus stijgt met 14 en staat op 5694.

Kabinet: horeca niet open voor 1 juni vanaf middaguur

Wil je teruglezen wat er maandag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Zestig procent van de zorgmedewerkers zegt bescherming te missen

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar zestig procent bescherming zegt te missen.

'Onrust over NOW-regeling neemt toe bij ondernemers'

De onrust over de NOW-regeling neemt toe bij ondernemers en particulieren. Dat meldt rechtsbijstandsverzekeraar ARAG op basis van het aantal vragen en verzoeken dat het bedrijf over de werking van de regeling binnenkrijgt. Zo begrijpen ondernemers vaak niet goed hoe ze 'de kleine lettertjes' van de regeling moeten interpreteren.

Woningmarkt nog op peil ondanks coronamaatregelen

De huizenmarkt in Nederland heeft nauwelijks last gehad van de coronamaatregelen die sinds twee maanden van kracht zijn in Nederland. In de afgelopen week lag het aantal transacties maar liefst 23 procent hoger dan het weekgemiddelde vóór de afkondigingen van de maatregelen door het kabinet, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Kabinet bakent ruimte voor horeca en scholieren af

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor dinsdag volgens ingewijden groen licht geven. De horeca wilde graag nog eerder open, onder meer omdat het hele pinksterweekend dan nog kan worden geprofiteerd van klanten, maar de burgemeesters van de Veiligheidsregio's zien dat niet zitten.

Wetenschappers aan kabinet: gezonde leefstijl ook in coronabeleid

Het kabinet moet bij het coronabeleid niet alleen kijken naar ziekenhuisbedden, maar ook naar gezonder leven. Daartoe roepen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum op in Trouw. Volgens de wetenschappers is juist een gezonde leefstijl belangrijk om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken.

Ook in zomerperiode opvang van asielzoekers in Wassenaar

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan het college van Wassenaar gevraagd om mee te werken aan het opvangen van asielzoekers op landgoed Duinrell in de zomerperiode. 'Gelet op de eerder gemaakte afspraken, de positieve samenwerking en de uitzonderlijke situatie waarin we ons, door het coronavirus, als samenleving bevinden, heeft het college positief gereageerd op het verzoek. Wel zijn nadere afspraken gemaakt met het COA en heeft Duinrell een omgevingsvergunning aangevraagd, omdat het bestemmingplan opvang slechts toestaat buiten de zomerperiode', laat de gemeente weten.

Sinds 2009 worden groepen asielzoekers in de wintermaanden opgevangen in Wassenaar. 'Door de landelijk genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is nationaal een nog groter tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers ontstaan. Zo zijn de geplande grootschalige opvanglocaties in sport/bedrijfshallen in de gemeenten Goes en Leeuwarden dit voorjaar niet doorgegaan', zegt de gemeente Wassenaar.

'Proefdraaidag' voor Nederlandse horeca

De Bredase horeca heeft een plan ontwikkeld om op 25 mei te gaan proefdraaien. Met de steun van gemeente en politie hebben zij zich bij het kabinet aangeboden voor een oefendag voor de rest van Nederland, meldt Omroep Brabant. Zo wil de horeca een maximale voorbereiding, zodat iedereen straks op 1 juni op een veilige manier de deuren en terrassen (beperkt) kan openen. 'Het moet geen groot carnaval worden en dat wij dan geslachtofferd worden doordat de cafés en restaurants opnieuw worden dichtgegooid', aldus Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland.

Haagse strandtentexploitanten zouden woensdag al gedeeltelijk open hebben willen gaan, maar daar heeft burgemeester Remkes een stokje voor gestoken. De strandtenten moeten tot begin juni dichtblijven.