'De Dutch Don't Dance Division is Haags cultureel erfgoed en moet blijven'

Een aantal bekende Haagse culturele instellingen krijgt volgend jaar waarschijnlijk geen subsidie meer van de gemeente. Een van die instellingen is De Dutch Don't Dance Division (DDDDD). De dreigende verdwijning van het dansgezelschap gaat Haagse en internationale artiesten aan het hart. Onder anderen Karel de Rooy (Mini van Mini & Maxi), Dan Karaty (So You Think You Can Dance) en acteur Stephan de Walle delen via een video op Facebook hun herinneringen aan het dansinstituut, in de hoop het tij te keren.

'De Dutch Don't Dance Division verdient het om gesteund te worden, het is een fantastisch dansgezelschap', zegt de Amerikaanse choreograaf Dan Karaty, bekend van dansshows zoals So You Think You Can Dance en Dance Dance Dance. 'Deze mensen maken het dansen mogelijk voor ongelofelijk veel jonge talenten. Dat is helaas lastig te vinden. Om nog maar te zwijgen over de shows en uitvoeringen op tv en in het theater, stuk voor stuk hoogstaande producties.'

Soliste bij het Nationaal Ballet Michaela DePrince is een van die talenten die het dankzij DDDDD ver heeft geschopt in de danswereld. 'Ik spoor jullie aan hen te blijven ondersteunen. Zij geven veel dansers zoals ik een kans.'

'Blijven steunen die club'

Componist en dirigent Carl Davis (zesvoudig BAFTA Award-winnaar): 'De Dutch Don't Dance Division is het meest originele concept voor een dansgezelschap. En niet alleen dat, ze betrekken de hele samenleving van jong tot oud.'

Acteur Stephan de Walle, bekend van de serie Flodder en tegenwoordig de 'echte' Sinterklaas van tv doet eveneens een duit in het zakje: 'Ik zou zeggen: blijven steunen die club.'

'Zal toch niet gebeuren?'

Kleinkunstenaar Karel de Rooij (Mini van het duo Mini& Maxi) kan zich Den Haag zonder DDDDD niet voorstellen. 'Het zal toch niet gebeuren? Als je zo veelzijdig bent als zij, en overal inzetbaar. Variété of een circusprogramma. Dan zeggen ze ja en maken zij prachtige kunst.'

'De Dutch Don't Dance Division is hier in Den Haag cultureel erfgoed en moet echt blijven', vat zangeres Veronique Sodano haar sentiment samen.

Procedure Kunstenplan

De gemeente Den Haag bepaalt een keer in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waar ze aan toe zijn. Een aantal deskundigen beoordeelt daarvoor de verzoeken van de organisaties. In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan. Hierop kunnen de culturele instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen. Op 8 september volgt dan een raadsvoorstel, dat 1 oktober wordt besproken in de commissie Samenleving. Een week later stelt de gemeenteraad het definitieve Kunstenplan vast.

