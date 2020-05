Kaartenactie na vijf coronadoden in kloostergemeenschap Voorschoten

Vijf bewoners van kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten zijn vorige week overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast zijn meerdere zusters, broeders en medewerkers van het kloosterverzorgingshuis besmet met het virus. In het klooster van de dominicanen wonen zo'n veertig zusters met een gemiddelde leeftijd van ruim 89 jaar.

'Op 1 mei werden we geconfronteerd met het coronavirus', vertelt algemeen overste Regina Plat. 'Het is met één geval begonnen en dan gaat het door. Je moet er niet mee in aanraking komen...'

De bewoners van Oud Bijdorp hielden zich al sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland aan de bekende protocollen - zo mogen de zusters en broeders al tien weken niet van het terrein af - maar vanwege de recente ziektegevallen zijn er door de leiding het verzorgingshuis extra maatregelen genomen. Bewoners zijn in quarantaine geplaatst en een aantal medewerkers van het verzorgingshuis blijft thuis. Hoe het virus bij Oud Bijdorp terechtkwam, is volgens Plat moeilijk te zeggen. 'Wij hadden geen bezoek.'

Onwerkelijk

Voor de bewoners van het kloosterverzorgingshuis is het onwerkelijk om elkaar nu al weken niet te zien, niet samen te bidden en niet gezamenlijk te eten. Ze spreken van een 'onvrijwillige retraite'. 'We worden heel goed verzorgd, hoor', laat de algemeen overste weten. 'Het personeel kookt bijvoorbeeld heerlijk, maar we eten allemaal afzonderlijk. Wij krijgen ons eten op een dienblad in onze kamer. Dat zijn we helemaal niet gewend.'

Bidden doen ze in deze situatie ieder voor zich. Om ondanks alle coronamaatregelen toch onderling contact te houden, hebben de zusters en broeders een belcirkel georganiseerd. 'We bellen onze zusters en paters regelmatig en zo hoor je alles', vertelt Plat. 'Dan vragen we hoe het met diegene gaat. Of ze het nog volhouden, of ze zondag de mis hebben gezien op tv en dergelijke.'

Begrafenissen

De coronamaatregelen die bij Oud Bijdorp zijn genomen hebben ook gevolgen voor de uitvaarten. Zo kon bij de recente begrafenissen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. 'Die korte uitvaart in de kapel doet een pater en ik ben aanwezig', vertelt Plat. 'Verder niemand. Die uitvaart kunnen alle zusters en broeders volgen via de televisie, in hun eigen kamer. Er mag ook maar weinig familie komen. Zaterdag is een zuster begraven en toen kwamen er drie familieleden. Die zaten ver verspreid in onze kapel.'

De algemeen overste vertelt dat het mooi zou zijn om de nu zo lege kapel een beetje op te vullen met kaarten die verbondenheid uitdrukken. Daarom wordt mensen gevraagd of ze kaartjes met afbeeldingen van kaarsen en andere lichtjes zouden willen op te sturen om hen zo een hart onder de riem te steken in deze zware tijden.

Verbondenheid

Het is de bedoeling dat er in de kapel, als de coronaperiode voorbij is, alsnog een grote viering plaatsvindt waarbij de overledenen uitgebreid herdacht worden. 'Dan nodigen wij de familieleden van de overleden broeder en zusters uit en dan worden die kaarten die mensen ons nu opsturen opgehangen in de kapel', vertelt Plat. 'Dan is er toch verbondenheid.'