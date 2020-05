Zoektocht bij Noordelijk Havenhoofd: 'Verlaten surfplank in zee gesignaleerd bij Scheveningen'

DEN HAAG -

Bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is dinsdagochtend een surfplank in het water gezien, zo meldt een woordvoerder van de Kustwacht. In de omgeving van het havenhoofd kwamen vorige week in zee vijf surfers om het leven. Een van hen, de 23-jarige Mathijs uit Delft, wordt nog vermist. Volgens de Kustwacht is niet duidelijk of gesignaleerde plank van de vermiste surfer is.