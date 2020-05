Brandmelderdief: 'Ik heb een verzamelwoede'

Bij een woongroep in Den Haag zijn verschillende rook- en brandmelders gestolen. 'Weet u daar iets van?', vraagt de politierechter aan Mahir. De 35-jarige man zou een brandmelder hebben gestolen uit de kamer van een buurman op de woongroep. 'Ik heb een verzamelwoede', antwoordt Mahir. 'Of het nou een pen is of wat dan ook. Dat heb ik al mijn hele leven.'

'Ik ken wel mensen die sigarenbandjes verzamelen, maar rook- en brandmelders?' De politierechter lijkt vraagtekens te zetten bij de uitleg van de magere verdachte, die snel en zachtjes praat. Maar Mahir blijft erbij: 'Het is bij mij precies hetzelfde. Ik doe het onbewust.'

'Hij hing een beetje los, hij viel zo in mijn handen' - Mahir, verdachte

Volgens de woongroep - waar Mahir is weggestuurd - zijn er meerdere brandmelders uit de gezamenlijke woonkamer en gang weg. 'Zo'n ding brengt 180 euro op', zegt de rechter. 'En een getuige verklaart dat u via Marktplaats drie rookmelders heeft verkocht voor 150 euro.' Mahir schudt zijn hoofd. 'Dat is niet waar. Alleen die ene zag ik hangen. Hij hing een beetje los, hij viel zo in mijn handen.'

'Ik had een slokkie op'

Mahir wordt niet alleen verdacht van diefstal, hij zou ook een buurman bedreigd hebben na een ruzie over verdwenen eten uit de gezamenlijke koelkast. En de woongroep deed aangifte van vernieling van een deur en een bed. 'Die deur, dat klopt wel. Ik had een slokkie op. Ik ben alcoholist, maar nu al vier weken clean. Ik ben in het verleden wel in aanraking geweest met de politie, ik was niet braaf, drugs enzo, maar ik heb sinds kort een aantal stappen gezet in mijn leven.'

'Ja, ik heb gezien dat u in ons klantenbestand voorkomt, laat ik het zo zeggen', reageert de politierechter. 'Maar hoe zit het dan met dat bed?' Mahir: 'Dat heb ik niet expres kapotgemaakt. Ik ben lang en het is gaan wiebelen.' 'U bedoelt gebruikersschade?' Mahir bevestigt: 'Ja, die deur was expres, maar dat bed niet.'

De boel op stelten gezet

De officier van justitie gelooft Mahir niet. 'Als dat bed per ongeluk kapot was gegaan, dan had u dat moeten melden bij de leiding.' Hij eist een flinke taakstraf en een voorwaardelijke celstraf: 'Meneer heeft de boel op stelten gezet. Hij bedreigt, steelt, maakt dingen kapot, hij wordt weggestuurd omdat hij niet meer te houden is. Dat zijn vervelende feiten, juist als je iemand wil helpen en opvangen.'

Het verhaal van de magere verdachte klinkt ongeloofwaardig, maar veel bewijs is er niet. Zijn advocaat benadrukt dat nog eens: 'Niemand heeft gehoord dat hij zijn buurman bedreigde. En als je dingen gebruikt, kunnen ze kapot gaan.' Hij pleit op die punten voor vrijspraak, maar over de brandmelder houdt de advocaat wijselijk zijn mond.

Taakstraf

De rechter kan niet anders dan Mahir deels vrijspreken. 'Dat u iemand bedreigd heeft, daar is geen bewijs voor. Dat geldt ook voor het bed. Ik heb geen bewijs dat u dat vernield heeft, maar voor de deur wel. En dat u die brandmelder heeft gestolen, dat is wel duidelijk. Die verzamelwoede moet u onder de knie krijgen.' Hij legt een taakstraf op van 90 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

