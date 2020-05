Bedjes verhuren op strand Scheveningen mag niet, in Katwijk en Noordwijk wel. Hoe zit dat?

De strandtenthouders op Scheveningen hebben de frontale aanval gekozen. Het belooft een prachtig Hemelvaartweekend te worden en dus willen de ondernemers niet wachten tot 1 juni en al vanaf woensdag 'coronaproof' gedeeltelijk open gaan. De veiligheidsregio Haaglanden staat dat niet toe en dus dreigen de exploitanten het heft in eigen hand te nemen. Het steekt vooral omdat strandtenthouders in andere badplaatsen zoals Noordwijk en Katwijk wel meer ruimte krijgen. Hoe kan dat?

Wat willen de Scheveningse strandtenthouders?

De strandtenthouders willen strandbedden kunnen verhuren. Dat kan prima op anderhalve meter afstand, zegt de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen (VVS). Ze hebben de inkomsten keihard nodig, schrijft VVS-voorzitter André Triep dit weekend aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. 'We zijn nu op een punt beland dat het water ons letterlijk tot boven de lippen staat en dat vereist een oplossing op heel korte termijn, het liefst vandaag', staat in de brief.

Wat mogen de strandtenten op Scheveningen tot nu toe wel?

Scheveningen valt onder de Veiligheidsregio Haaglanden. Volgens de noodverordening die in deze regio geldt mogen strandtenten tot 2 juni wel eten en drinken verkopen, maar dat mogen gasten niet ter plaatse nuttigen. Dat is de zogenaamde take-away.

Maar meer dan dit staan de Veiligheidsregio en de gemeente Den Haag niet toe. Het verhuren van strandbedden mag dus niet. 'Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair in de buurt van het restaurant is een ongeoorloofde uitbreiding van de exploitatie dat onder de geldende noodverordening niet is toegestaan', schrijft Haaglanden in een verklaring.

Hoe zit het met Noordwijk en Katwijk?

Deze badplaatsen vallen onder een andere Veiligheidsregio, namelijk Hollands Midden. Daar geldt dus ook een andere noodverordening. Maar opvallend is dat deze verordening op het punt van het openstellen van horeca niet anders is dan de noodverordening van Haaglanden.

Hoe kan het dan dat Noordwijk en Katwijk deze dagen al wel strandbedden mogen verhuren?

Het verschil lijkt hem te zitten in de uitvoering van de noodverordening. 'In Hollands Midden is bij de vaststelling van de verordening een opsomming gemaakt, die geldt voor alle gemeenten binnen de regio', zegt een woordvoerder van de gemeente Katwijk.

In die opsomming staat bijvoorbeeld dat het is toegestaan om te overnachten in strandhuisjes en dat er strandcabines mogen worden geplaatst. En in het rijtje staat dus ook dat de verhuur van stoelen en windschermen mag.

Dat leidt tot onbegrip en onvrede bij de Scheveningse strandtenthouders en ze dreigen de regels moedwillig te overtreden. 'De onrust onder de Scheveningse ondernemers is zeer groot en zij vragen zich terecht af, waarom wij niet?' schrijft Triep aan het college. 'Gezien de onrust vrezen we dat men het recht in eigen hand gaan nemen.'

Is Haaglanden onder de indruk van dit dreigement?

Niet bepaald. De noodverordening geldt voor alle horecagelegenheden, zo redeneert de Veiligheidsregio Haaglanden en er wordt voor strandtenten geen uitzondering gemaakt. Volgens een woordvoerder van Haaglanden wordt de verhuur van strandbedden gezien als een soort terras en het zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de horeca in bijvoorbeeld de binnenstad als de 'terrassen' op het strand al wel open mogen en die in de binnenstad niet.

Dus riskeren de Scheveningse strandtenthouders vanaf woensdag forse boetes?

Als ze daadwerkelijk strandbedden gaan verhuren wel. Die boetes zijn niet misselijk. Ze kunnen oplopen van ten minste 10.000 euro tot 50.000 euro. Dinsdagmiddag vergaderen de leden van de VVS over de situatie.