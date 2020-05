Werken op de ic tijdens coronavirus hakt erin: 'Op één avond gingen drie patiënten dood'

Bij binnenkomst in het HagaZiekenhuis wordt Erik verwelkomd met een temperatuurpistool. 'Ik had een temperatuur van 36,2. Dat lijkt misschien een beetje onderkoeld, maar toen ik voor de ic-afdeling mijn beschermende pak moest aandoen, was ik snel opgewarmd', vertelt Erik. 'In vol ornaat met bril, mondkapje, handschoenen en muts liep ik met de camera in de hand verpleegkundige Machteld achterna. Ik volgde, en zij ging aan.'

Machteld checkt hoe het met de patiënten gaat, wat hun temperatuur is en wat de saturatie van het zuurstof in het bloed is. Het bezoek aan de intensive care maakt indruk op Erik. 'De coronapatiënten liggen aan hele stellages aan technische apparatuur. Wel twintig slangen verbindt de patiënt met de apparaten. De kamer is gevuld met verschillende piepjes.'

'Het heeft erin gehakt'

Machteld onderstreept nogmaals hoe zwaar het werk was tijdens de piek van de coronacrisis, een aantal weken geleden. 'We moesten op een nieuwe manier werken met de beschermingsmiddelen en met veel nieuwe collega's op de ic-afdeling', aldus Machteld. 'Soms had je drie tot vier patiënten waar je voor moest zorgen. Dat was pittig. Er was een avond dat er drie patiënten overleden, dat heeft er wel ingehakt.'

'Ik stond aan en ik ging ook niet meer uit. Ik sliep slecht... ik vond het heel pittig', vult collega Liesbeth Hoogstad Machteld aan. 'En drie patiënten is eigenlijk niet te doen. Soms is twee patiënten al niet te doen. Zo ziek zijn ze.'

'Volhouden schat'

'Meneer, ik ga u toch weer aan de machine leggen met extra zuurstof. Het lukt nog niet op eigen kracht.' Machteld is kordaat als ze over de intensive care loopt en is steeds in contact met de arts of haar buddy. 'Het inwerken van de buddy's was een hele klus, dat waren allemaal mensen die nog nooit op de ic-afdeling hadden gewerkt en moesten allemaal worden ingewerkt', vertelt Machteld, terwijl zij de nierdialyse machine checkt. Vaak vallen meerdere organen uit als de patiënt zwak is en in slaap wordt gehouden.

Een echtgenote van een van de patiënten belt Machteld, want ze is erg benieuwd hoe het met hem gaat. Het thuisfront mag één keer per dag langskomen met één persoon en vaak hebben ze geen idee hoe het met hun geliefde gaat. Machteld wandelt de kamer in en houdt de telefoon bij de zieke. 'Volhouden schat, je kan het', klinkt het door de kamer. De patiënt kan niet praten, maar knikt met zijn hoofd: 'komt goed'.

Gezicht vol afdrukken

Op de piek van de uitbraak lagen er twintig coronapatiënten op de intensive care van het HagaZiekenhuis. Op de dag dat Erik er filmde, lagen er nog zes. De drukte is nu te overzien, maar de onvoorspelbaarheid van de ziekte zorgt ervoor dat Machteld en haar collega's alert moeten blijven.

Ondertussen wordt een mevrouw omgedraaid na zestien uur buikligging. Met vijf man lukt het en komt haar gezicht tevoorschijn. Wat niet lukt is zelf ademen en even later wordt ze weer op haar buik gelegd aan de machine. Na drie uur mag Machteld de intensive care verlaten om te gaan lunchen. Erik en Machteld kleden zich uit. De beschermende kleding gaat de vuilnisbak in. Het gezicht van Machteld komt tevoorschijn en zit vol met afdrukken van haar mondkapje en beschermingsbril. Glimlachend loopt ze weg. 'Zo eindelijk weer vrij ademen.'

