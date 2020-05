Fietsmaatjes kunnen weer fietsen dankzij spatscherm

'We hebben een scherm ontwikkeld van cv-pijp en daar pvc folie tussen gezet en dit geeft voldoende scheiding tussen vrijwilliger en gast,' vertelt George. Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Samen met een vrijwilliger kan er dan weer gefietst worden op een duofiets met elektrische trapondersteuning.

George en Marianne zijn vrijwilligers bij fietsmaatje |Foto: Omroep West

Jan Verbruggen uit Alphen aan den Rijn is licht dementerend en loopt slecht. 'Ik heb al negen weken niet gefietst en nu kan het weer,' zegt Jan terwijl hij plaats neemt op de fiets. Dinsdag kan hij dankzij het scherm op de fiets weer fietsen met vrijwilliger Marianne. 'We hebben steeds telefonisch contact gehouden,' vertelt Marianne. 'Maar het is heerlijk dat we nu weer kunnen fietsen. Ik doe dit als vrijwilliger 1 keer per week met Jan en het is erg fijn om mensen blij te maken.'

Wie heeft het beste scherm?

Fietsmaatjes Nederland laat diverse schermen testen door de TU Eindhoven. De schermen gaan een windtunnel in om zo te zien welk scherm geschikt is voor de 47 fietsen die in Nederland rondrijden van fietsmaatje.

George denkt dat ze goed uit de bus komen. 'Dit is een goed ontwerp, maar ik ben benieuwd wat voor schermen er nog meer ontworpen zijn. Ik ben in ieder geval heel trots op dit ontwerp,' vertelt George. 'Maar het belangrijkste is dat we nu twee fietsen coronaproof hebben gemaakt en de andere gaan we ook op deze manier aanpassen zodat de vrijwilligers weer met de gasten eropuit kunnen.'