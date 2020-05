Drones ingezet om vermiste surfer Mathijs te zoeken

SAR Nederland gaat donderdag mogelijk met vier drones op zoek naar de vermiste Mathijs uit Delft. De 23-jarige surfer kwam vorige week met vier anderen om het leven voor de kust van Scheveningen. 'We gaan kijken of we iets op zee kunnen oppikken', zegt Houwina Postma van het SAR-team.

Postma vertelt dat het ontzettend belangrijk is om in ieder geval het lichaam van Mathijs te vinden. 'Dat zou voor zijn familie echt heel erg fijn zijn. Deze mensen leven in totale onmacht. Intens verdriet. En zij kunnen dus nog niet rouwen.' Uiteraard wordt ook gezocht naar de surfplank van de vermiste Delftenaar.

Of het team waar Postma leiding aan geeft daadwerkelijk in actie komt, hangt af van de laatste ontwikkelingen. 'Alles valt of staat met of er voor donderdag iets gevonden wordt', legt ze uit. Ook speelt de situatie op en rond het strand mee. 'Het wordt donderdag een warme dag, dus de stranden zullen wel vol zitten. En als je dit wil gaan uitvoeren moet dat wel in alle rust.'

SAR Nederland helpt met het zoeken naar mensen die vermist zijn, zowel op het water als op het land. Met een groot aantal vrijwilligers en expertises kan SAR (search and rescue) in actie komen bij acute vermissingen of mensen die al langer zoek zijn. Ook wordt de non-profitorganisatie soms ingezet om samen met de politie te zoeken naar voorwerpen die te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld een misdrijf.

'Niet zomaar ergens zoeken'

Het besluit op welke vier plekken gezocht gaat worden kan waarschijnlijk pas last-minute genomen worden. De SAR heeft onder meer contact met Rijkswaterstaat over onder meer onderstroming en het getij. Ook zijn de Kustwacht en de recherche erbij betrokken. 'Je kunt niet zomaar ergens gaan zoeken', zegt Postma. 'Het is immers al zoeken naar een speld in een hooiberg.'

Dat maakt het lastig, geeft ze toe. ‘En het is al heel moeilijk. Wij zeggen altijd: het zal je eigen kind maar zijn. Het leed voor de familie is niet te beschrijven.' SAR Nederland kiest er bewust voor geen contact met de familie te hebben. 'Dat hebben we nooit. Dan wordt het ook niet persoonlijk.'

Drones met infrarood

Het team is gespecialiseerd in het zoeken naar mensen die vermist zijn. Zowel in het water als op het land. 'Onze mensen werken ook bij de hulpdiensten.' SAR Nederland beschikt onder meer over acht met infrarood uitgeruste drones die ook een heel eind uit de kust kunnen vliegen.

Bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen werd dinsdagochtend nog gezocht, omdat er mogelijk een surfplank in het water zou zijn gezien. Uiteindelijk meldde de politie dat het ging om een stuk plastic.

LEES OOK: Kans om vermiste surfer te vinden steeds kleiner: 'Meld het snel als je iets ziet op zee'