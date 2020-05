Ramkraak bij Haagse juwelier mislukt door goede beveiliging

Ondanks grof geschut is het twee mannen niet gelukt om binnen te komen bij juwelier Ata aan de Dierenselaan in Den Haag. Ze hebben het rolluik geramd met een gestolen auto en zijn vervolgens aan de slag gegaan om het beveiligde glas van de voordeur kapot te slaan. Toen ze inzagen dat het niet zou lukken, zijn ze er zonder buit vandoor gegaan.

De poging tot ramkraak vindt plaats in de vroege ochtend van dinsdag 4 februari. De twee daders komen aan op een scooter. Ze hebben gereedschap en een tas bij zich en in de straat staat al een rode Toyota Aygo klaar. Eén van hen stapt in en ramt daarmee het rolluik voor de ingang van de juwelier kapot.

Zodra het gat groot genoeg is, kruipt de andere man onder het luik door. Hij probeert uit alle macht om binnen te komen, door met een grote hamer tegen het glas te slaan. Maar door het stevige glas lukt dat niet. Zijn handlanger blijft buiten op de uitkijk staan. Twee minuten nadat ze aankwamen, vertrekken ze weer.

Gestolen auto

De rode Toyota Aygo blijft achter op de Dierenselaan. Die auto is vlak voor de ramkraak gestolen vanaf de Eindstede in Den Haag, ergens tussen 2 februari 18.00 uur en 4 februari 2.30 uur. Mogelijk heeft u de twee mannen daarna nog met de auto zien rijden, of weet u meer over die diefstal.

Op de beelden zijn beide mannen te zien. Hun gezichten zijn deels bedekt met bivakmutsen, maar misschien zegt de combinatie van de twee u iets. Opvallend is dat één van hen een vrij grote neus heeft. Ook hun stemmen zijn op een aantal momenten te horen.

