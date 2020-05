Scooterdieven slaan toe in Zoetermeer

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op woensdag 4 maart parkeert een 18-jarige jongen zijn Piaggio C25 ’s morgens in de fietsenstalling van station Voorweg in Zoetermeer. Als hij later die dag terugkomt, is de scooter verdwenen. Uit camerabeelden blijkt dat hij rond 12.50 uur is gestolen. De verdachte loopt eerst over het perron van het station en is daar duidelijk in beeld.

Daarna gaat hij naar beneden en loopt langs de stalling waar de scooter staat. Hij blijft een tijdje in de buurt wachten en loopt op een gegeven moment naar de scooter. Hij weet het slot open te krijgen en de scooter te starten, want even later is te zien dat de man erop wegrijdt.

Diefstal bij SnowWorld

Twee dagen later, vrijdag 6 maart, wordt een scooter gestolen uit de fietsenstalling van SnowWorld aan de Buytenparklaan. Om 13.40 uur komen twee mannen op een scooter aan bij de stalling. Eén van de twee gaat aan de slag om een Piaggio Vespa Primavera mee te kunnen nemen, terwijl de ander op een afstandje blijft wachten. Als het na een tijdje is gelukt om het slot open te krijgen en de scooter te starten, rijden de mannen weg.

Herkent u iemand?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl: Voorweg / SnowWorld of Meld Misdaad Anoniem