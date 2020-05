Horeca, musea, scholen weer open vanaf juni

'Het aantal ziekenhuisopnamen en aantal coronapatiënten op de ic's is sterk gedaald. De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend', zei Rutte. 'De versoepelingen maken het nog belangrijker om ons aan de regels te houden.'

Rutte: 'Gelukkig leven we in een land waarin we gewend zijn onze mening te geven. Dat is ook volop gebeurd. Dat snappen we, want de belangen zijn gewoon heel groot. Het is ook logisch dat mensen gaan vergelijken. Waarom bij de een wel een beperking en bij de ander niet? Het antwoord daarop is: we moeten oog hebben voor het grotere geheel. Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde.'

Horeca

Een terras in het centrum van Den Haag | Foto: Omroep West

Voor alle sectoren geldt dat de richtlijnen van het RIVM, zoals de afstandsregel van anderhalve meter, blijft gelden. Voor horeca geldt dat vooral buitenterrassen weer open mogen, de horeca binnen mag ook beperkt open. Per 1 juli zijn samenkomsten van 30 personen toegestaan binnen gebouwen. Dat is exclusief personeel. 'Dat is anders dan de eerdere routekaart, maar inclusief personeel bleek niet haalbaar.'

Op de terrassen moeten mensen op anderhalve meter afstand zitten en iedereen moet verplicht aan een tafeltje zitten. Voor binnen bij restaurants geldt dat er van te voren gereserveerd moet worden en dat er een check-gesprek vooraf plaats moet vinden. Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven in een horecagelegenheid geen anderhalve meter afstand te houden. Feestcafé's, discotheken en clubs blijven voorlopig gesloten. 'Dat risico is gewoon te groot', stelt Rutte.

Basisscholen en kinderopvang weer geheel open

De eerste schoolweek sinds de corona-uitbraak | Foto: Omroep West

De basisscholen mogen vanaf 8 juni weer volledig open, maar dan moeten de coronacijfers de komende tijd dat wel toelaten. Ook de kinderdagverblijven mogen vanaf 8 juni weer open.

Middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open. Maar wel beperkt en met anderhalve meter afstand. 'Daarbij is het aan scholen zelf daar invulling aan te geven. Het is wel de bedoeling dat alle scholen weer fysiek onderwijs gaan geven', aldus Rutte. Toetsen en examens mogen weer op de scholen plaatsvinden, maar daarbij moeten spitstijden vermeden worden om de druk op het OV niet te groot wordt.

Bezoek in verpleeghuizen

Bewoner van verpleeghuis krijgt toch bezoek van familie dankzij glazen tuinhuis | Omroep West

Het bezoek in verpleeghuizen zal op den duur ook worden versoepeld. 'Beperking van bezoek was onvermijdelijk en hartverscheurend', zei minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. 'We kunnen versoepelen, maar alleen heel voorzichtig.'

Vanaf 25 mei kunnen alle locaties die er klaar voor zijn, bezoek weer toelaten. Wel met de regels volgende regels: één vaste bezoeker per persoon en alleen als er geen besmettingen zijn in het verpleeghuis. Vanaf 15 juni hoopt het kabinet bezoek in alle verpleeghuizen die geen besmettingen hebben weer helemaal mogelijk te maken.

Musea ook weer open

Kunstmuseum Den Haag | Foto: Mounir Raji

De musea mogen ook weer open vanaf 1 juni. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden, zodat instellingen kunnen sturen op anderhalve meter afstand. De Nederlandse Museumvereniging merkt dat het enthousiasme groot is en dat hard is gewerkt aan de voorbereidingen. Veel musea maakten de afgelopen dagen al bekend weer open te willen voor publiek. Daarbij nemen ze allerlei maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook hebben instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiënemaatregelen. Een protocol schrijft voor waaraan ze moeten voldoen, maar dat moet ieder museum zelf toesnijden op de eigen ruimte en inrichting. Bezoekers mogen niet fotograferen en filmen omdat dat de doorstroming mogelijk belemmert, die juist belangrijk is om voldoende ruimte tussen bezoekers te houden. De bezoeker van het Kunstmuseum in Den Haag kan volgens een woordvoerster straks kiezen uit twee vaste routes, die 'ervoor moeten zorgen dat ondanks het eenrichtingsverkeer het gevoel van dwalen door het gebouw zoals architect Berlage dat bedoeld heeft, nog steeds overeind blijft'.

Openbaar Vervoer

Coronamaatregelen op het station | Foto: NS/Prorail

Vanaf 1 juni gaat het OV weer volgens de normale dienstregeling. Vanaf 13 jaar en ouder wordt het verplicht een mondkapje te dragen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 95 euro.

LEES OOK: Dagattracties langzaam uit lockdown: lees hier waar je weer naartoe kunt voor een dagje uit