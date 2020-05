Jasmijn is geslaagd, maar viert het zonder vrienden door corona

Je examenjaar. Het is een bijzondere tijd voor middelbare scholieren. Eerst flink blokken, examens maken, dan de spanning bij de examenuitslag en na een goede afloop feesten met schoolvrienden. Maar niet voor deze generatie eindexamenkandidaten. Door het coronavirus is alles anders.

Jasmijn dacht eerder nog gewoon een eindexamen te moeten maken en ze verwachtte met een herkansing haar havo-diploma te halen. Het zou waarschijnlijk best knokken worden. Maar dat liep anders door het coronavirus; de eindexamens gingen niet door. Door een goede laatste toets besloot het Teijlingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout dat ze het papiertje binnen heeft. Jasmijn is dolblij, maar wel in haar uppie. Feesten met schoolvrienden zit er nog even niet in.

Studeren

Niet alleen het eindexamen is anders dan voorheen. Ook het kiezen van een studie is voor Jasmijn anders geworden. Eigenlijk wilde ze een muziekstudie doen. Maar doordat de cultuursector flinke klappen krijgt door corona, kiest ze voor een rechtenstudie. 'Ach. als het dit jaar niet bevalt, kan ik er altijd weer op terug komen', zegt ze nuchter.

Jasmijn heeft een dubbel gevoel over haar examentijd. 'De ene keer ben je blij en de andere keer ben je niet blij met alles. Maar ik denk dat we er straks wel met z'n allen positief op terug kunnen kijken, omdat iedereen wat bewuster in het leven staat.' Haar heeft ze in ieder geval binnen.