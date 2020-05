Verdachte fatale brand Hillegom wil niet naar rechtbank

Het is onzeker of Sean M. (22), die verdacht wordt van een dodelijke brandstichting in Hillegom, de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de Haagse rechtbank zal bijwonen. Bij de brand aan de Stationsweg kwam op 17 januari 2019 de Chinese astronomiestudent Maolin Zhang om het leven.

M. was dinsdag al niet aanwezig op de nieuwe pro-forma zitting, ook niet via een videoverbinding met de gevangenis. Volgens zijn advocaat is hij zichzelf aan het verwonden. Hij zou brandwonden aan zijn onderarm hebben. M. weigert om naar de rechtbank te gaan. De raadsman zal dus waarschijnlijk bij de inhoudelijke behandeling het woord voor hem doen.

Op de pro-forma zitting had de advocaat alvast wat vragen over de brandveiligheid van het pand. 'Hoe kon het in zo'n korte tijd in lichterlaaie staan?' De rechter wees op een rapport van deskundigen, dat het pand als veilig bewoonbaar bestempelde. Het is onlangs aan het dossier over de zaak toegevoegd.

Bekentenis na een jaar

Het vuur in het verkamerde woonhuis aan de Stationsweg was 's ochtends vroeg aangestoken in een meterkast. Bewoners sprongen in ondergoed uit het huis, maar de student Maolin Zhan (27) zat als een rat in de val. Hij kon niet door de deur naar buiten en het raam ging niet open. Zijn dood was een schok voor veel sterrenkundigen: de jongeman deed promotie-onderzoek naar het sterrenstelsel en zwarte gaten. Als eerbetoon is er een planetoïde naar hem vernoemd.

Zijn huisgenoot Sean M. werd in april vorig jaar opgepakt als verdachte voor de brandstichting. Hij ontkende de aantijgingen in eerste instantie, maar legde in maart dit jaar toch een bekentenis af.

Nabestaanden in China

De rechtszaak gaat mogelijk op 30 juni verder. Dan zal er via een beeldverbinding contact zijn met nabestaanden in China.