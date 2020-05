We kunnen weer heerlijk rustig baantjes trekken in de zwembaden

Vanwege het coronaprotocol mogen er momenteel maximaal 24 zwemmers tegelijkertijd in het Hofbad. Hiervoor moet je een dag van tevoren een plek reserveren voor een van de tijdsblokken, van maximaal een uur baantjes zwemmen. Want gewoon even gezellig met het hele gezin naar het zwembad is er nog niet bij.

Daarbij komen bovendien nog een heleboel regels waar je je aan moet houden. Zo moet je bijvoorbeeld thuis al je zwemkleding aandoen. Er kan niet gedoucht worden, en je kan ook geen gebruikmaken van de toiletten. Daarnaast zijn er speciale looproutes en moet je anderhalve meter afstand bewaren. Ook in het zwembad. Dus inhalen is eigenlijk niet toegestaan.

Inhalen mag niet

Maar wie wel eens in het zwembad komt, herkent de onderlinge irritatie van badgasten. Er zijn altijd mensen die sneller of juist langzamer zwemmen. En als je niet mag inhalen, dan heb je dus een probleem. Alhoewel daar altijd wel weer wat op te vinden is volgens een van de zwemmers: 'Gisteren waren we met z'n zessen, dan haal ik in op de tussenbaan. Als je maar een beetje rekening houdt met elkaar.'

Badmeester Miranda Elsackers doet dat ook: 'Klein beetje flexibel moet je zijn. Als je ziet dat ze ver genoeg uit elkaar zwemmen - de een zwemt aan de kant en de ander bij het touwgedeelte - dan heb je iets meer afstand van elkaar. En gebeurt het te vaak dan moeten we de klant toch aanspreken.'

Chloor

Zwembad Kerkpolder in Delft heeft meer tijd nodig en opent pas volgende week weer de deuren. Badmeester Frans Alebregtse: 'Het zwembad moest weer opgewarmd worden. Dat gaat met zo'n anderhalve graad per dag. Dus dat heeft wel een werk geduurd. Vandaag konden alle belijningen en stickers bij de drukker worden gehaald. En de protocollen moesten op orde gemaakt worden voor de opening en het personeel moest geïnformeerd worden.'

Volgens Alebregtse is het ook volledig veilig om een duik in het zwembad te nemen en loop je geen risico om corona op te lopen in het water: 'Door het chloorgehalte omhoog en de zuurgraad van het water omlaag te doen, is uit onderzoek van het RIVM gebleken, kan het coronavirus zich niet verspreiden in het zwembadwater.'

