Strandtenten kiezen eieren voor hun geld en gaan geen bedjes neerzetten

De strandtenthouders kozen de frontale aanval. In een brief schreven ze hoe dan ook open te gaan vanaf woensdag. Het belooft een prachtig Hemelvaartweekend te worden en dus willen de ondernemers niet wachten tot 1 juni. De veiligheidsregio Haaglanden staat dat niet toe en boetes kunnen oplopen van 10.000 tot 50.000 euro. De leden van de vereniging van Strandexploitanten zijn woensdag met elkaar in overleg gegaan en kiezen eieren voor hun geld.

Volgens de noodverordening die in deze regio geldt mogen strandtenten tot 2 juni wel eten en drinken verkopen, maar dat mogen gasten niet ter plaatse nuttigen. 'We staan echt met de rug tegen de muur, maar om nou alles op het spel te zetten om in de toekomst geen medewerking meer te krijgen, gaat ons te ver', aldus Triep.

'Sanitair open is al winst'

Daarnaast staat een ander verzoek - om het sanitair open te mogen stellen - nog wel overeind. Daarover zijn de strandexploitanten in gesprek met de gemeente. 'We vertrouwen dat dit goed komt, dus we zijn al een beetje tevreden. Natuurlijk hadden we het liefst die bedden verhuurd', vervolgt Triep die vindt dat het argument van de Veiligheidsregio te verwerpen is. De Veiligheidsregio stelt namelijk dat het oneerlijk zou zijn dat strandtenten wel al ligbedden mogen verhuren, maar terrassen in de binnenstad nog niet open mogen. 'Een terras is niet hetzelfde als een bed op het strand', vindt Triep.

'Maar goed, als de toiletten open mogen, hebben we al een grote winst gepakt. De take-away kan dan nog steeds door gaan. Mensen liggen dan niet op een ligbed, maar op hun eigen handdoek.'

Ludieke acties

Donderdag, tijdens Hemelvaart, gaan de strandtenten van Kijkduin tot en met Scheveningen open met de take-away. 'We gaan allerlei ludieke acties houden die dag', weet Triep. Zo openen de strandtenten allemaal gezamelijk met het nummer 'Soldier On' van DI-RECT.

Ook zijn er ludieke acties per paviljoen. 'Zo gaan wij het statiegeld van de plastic flessen doneren aan KNRM. Sommige geven de eerste bak koffie gratis aan hulpverleners.'

'Grote toeloop zaak van de gemeente'

De kans dat het donderdag druk wordt op de stranden, is groot. 'Dat speelt ook als er gesproken wordt over openen op 1 juni om 12.00 uur', zegt Triep. 'Wij zijn verantwoordelijk voor onze exploitaties, om daar de regels in te stellen. Als het daarbuiten de toeloop te groot is, is het een zaak van de gemeente. Als zij nou zorgen dat het daar goed geregeld is, zorgen wij dat het bij onze paviljoens goed geregeld is.'

