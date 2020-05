Verdachten beschieten Club Cobra in Zoetermeer niet vrij

Voor Club Cobra waren in oktober en november op klaarlichte dag knallen te horen. Een bezoekster van winkels in de buurt vond een patroon in haar wagen. Toenmalig burgemeester Aptroot sloot de club, er waren in anderhalf jaar tijd al drie aanslagen tegen de uitgaansgelegenheid gepleegd.

Youssef El H. en Youssef El O. werden 13 november in een auto in Rotterdam aangehouden. Justitie denkt voldoende aanwijzingen te hebben voor hun betrokkenheid bij de schietincidenten. Op beelden is een rode scooter voor de club te zien, die later onder een zeil is teruggevonden, in een auto lag een helm met DNA-sporen en er zijn telefoongesprekken die zouden wijzen op hun aanwezigheid in Zoetermeer.

Inslagen

De advocaten van beide mannen noemden deze verdenkingen 'alleen vermoedens'. Er zou ook geen sprake zijn van poging tot doodslag, omdat er alleen geschoten is op de deur van een lege club. Er waren geen mensen op straat en er zouden geen kogelinslagen of hulzen zijn aangetroffen. 'Mogelijk was het vuurwerk geweest', opperde een raadsman.

De verdediging vroeg de Rotterdammers vrij te laten, aangezien het nog maanden kan duren voordat het proces begint. Het onderzoek loopt vertraging op door corona. Justitie wil nog een Mini Cooper in Spanje bekijken op sporen en in Griekenland zit een man vast die nog gehoord moet worden.

'Gevaar voor omstanders'

De rechter oordeelde dat de verdachten in de cel moeten blijven. Er zijn nog steeds ernstige verdenkingen, allerlei links in het feitenmateriaal die naar het duo wijzen. En er was 'gevaar geweest voor omstanders', aldus de rechter. De rechtszaak gaat 17 juli verder.

