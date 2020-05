Coronavirus: Transavia begint in juni weer met vliegen

De belangrijkste punten van dit moment:

Het RIVM meldt 33 overleden coronapatiënten in afgelopen 24 uur

Transavia begint in juni weer met vliegen

Officiële dodenaantal door het coronavirus in Nederland stijgt naar 5748

Het coronavirus is mogelijk overgegaan van nerts op mens

Wil je teruglezen wat er dinsdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Transavia start vanaf 4 juni stap voor stap zijn vluchtschema weer op. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan dat door geleidelijke versoepeling van reisbeperkingen in Nederland en andere landen in Europa. Ook zou er bij klanten weer belangstelling zijn voor reizen.

Transavia vliegt vanaf 4 juni vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Per week zal onderzocht worden of en welke vluchten en extra bestemmingen hier de komende tijd aan toegevoegd kunnen worden.

Daling op intensive care zet door

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald tot 275, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 18 patiënten minder dan dinsdag. Op de intensivecareafdelingen liggen inmiddels een stuk meer mensen om andere redenen dan de door het coronavirus veroorzaakte longziekte Covid-19.

Begin april werden ziekenhuizen overspoeld met coronapatiënten. Intensive cares behandelden tijdens de piek 1424 coronapatiënten, meer dan dat er normaal gesproken bedden beschikbaar zijn. De capaciteit werd in korte tijd ruim verdubbeld tot 2400 bedden.

Máxima op bezoek in LUMC

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan het LUMC in Leiden. Daar wordt onderzoek gedaan naar vaccins en antivirale geneesmiddelen om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden. De koningin sprak met medewerkers van de afdeling Medische Microbiologie en kreeg uitleg van virologen en analisten.

Officieel dodental door coronavirus in Nederland stijgt naar 5748

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5748. In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 33 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn veertien nieuwe coronapatiënten opgenomen. Sinds het begin van de uitbraak hebben in totaal 11.627 patiënten in ziekenhuizen gelegen vanwege het virus. Ook deze gegevens komen soms wat later binnen. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.447. Dat zijn er 198 meer dan op dinsdag.

Duizend meldingen over coronarisico's op de werkvloer

De inspectie SZW heeft de afgelopen weken ruim duizend meldingen gekregen over mogelijke overtredingen van de coronavoorschriften bij bedrijven. In de meeste gevallen komen werkgevers alsnog in beweging als de inspectie telefonisch contact opneemt. 'De meeste werkgevers nemen dan wel maatregelen', zegt een woordvoerder van de inspectie.

Mark Rutte: 'Tweede steunpakket gaat 13 miljard euro kosten'

Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat zo'n dertien miljard euro kosten. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gezegd in zijn wekelijkse persconferentie. Daar zijn de verminderde belastinginkomsten nog niet bijgerekend.

'Coronacrisis kan flinke gevolgen hebben voor zorgpremie'

Zorgverzekeraars Nederland kan op dit moment nog niet zeggen of er gevolgen zijn van de coronacrisis voor de zorgpremie van volgend jaar. In het vakblad Zorgvisie stelt gezondheidseconoom Wim Groot dat de premie over 2021 weleens met circa 150 euro in totaal zou kunnen stijgen. Zorgverzekeraars Nederland, die de belangen van alle zorgverzekeraars behartigt, noemt dat 'wat voorbarig'.

Agenten en boa's: 'Coronaregels moeilijk te handhaven'

Agenten en boa’s voorzien grote moeilijkheden bij het handhaven van de coronamaatregelen na 1 juni. Met name het controleren van groepen mensen in parken of op andere plekken buiten is nagenoeg onmogelijk. Dat zeggen de Nederlandse BOA Bond en politie-vakbond NPB tegen Hart van Nederland. Op de persconferentie van dinsdagavond zei premier Rutte dat ook de komende tijd geldt dat iedereen buiten anderhalve meter afstand moet houden, tenzij het gaat om mensen uit hetzelfde gezin. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd als de afstand te klein is. Maar op het maximale aantal mensen voor zo’n groep, zit volgens de premier geen grens.

Werken op de ic tijdens coronavirus hakt erin: 'Op één avond gingen drie patiënten dood'

Het was zwaar en soms verschrikkelijk tijdens de piek van het coronavirus. Dat zegt Machteld van Kerpel, ic-verpleegkundige van het HagaZiekenhuis. 'De patiënten hadden last van stollingsstoornissen, een hoge bloeddruk en dan weer lage bloeddruk. De ziekteverschijnselen veranderden de hele tijd. Als ik vrij was had ik echt even tijd nodig om bij te komen.' Omroep West-verslaggever Erik Kooyman bracht een bezoek aan de intensive care in tijden van corona.

Sterftecijfer normaliseert ook bij mensen met langdurige zorg

Ook bij mensen met langdurige zorg ligt het aantal sterfgevallen weer bijna op normaal niveau. Tijdens de coronacrisis overleden opvallend veel mensen in deze kwetsbare groep. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM. In de week van 4 mei overleden ongeveer 1170 mensen die langdurige zorg ontvingen, zo'n 250 minder dan een week eerder. Dat is de vierde daling op rij. Het gaat hierbij om mensen die thuis zorg ontvingen of in een zorginstelling als een verpleeghuis woonden.

Nader onderzoek naar coronabesmetting via kat nodig

Het is zeker niet uitgesloten dat katten het coronavirus op mensen kunnen overdragen. Daar moet snel nader onderzoek naar worden gedaan, nu dinsdag is gebleken dat een medewerker van een nertsenbedrijf mogelijk besmet is door een nerts. Dat zegt dierenarts en viroloog Wim van der Poel van Wageningen Bioveterinary Research. Maar als blijkt dat een kat een infectiebron voor de mens kan zijn, zal dat volgens hem niet 'iets heel groots' worden. 'Want dan was het wereldwijd al veel vaker gezien.'

Nertsenfokkers vinden aanbod Schouten niet genoeg

Nertsenfokkers zijn niet onder de indruk van een plan van landbouwminister Carola Schouten om vaart te zetten achter de subsidieregeling die fokkers moet helpen met stoppen. Dat zegt de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE). Schouten deed de aankondiging naar aanleiding van een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus van een medewerker van een fokkerij door een nerts. De regeling was al in de maak in aanloop naar een verbod op het fokken van nertsen dat in 2024 ingaat.

Op Hemelvaartsdag beperkt strandbezoek mogelijk in Katwijk

Om drukte op de Katwijkse stranden te voorkomen sluit de gemeente Katwijk, in overleg met de veiligheidsregio Hollands-Midden, op Hemelvaartsdag alle grotere parkeerterreinen in Katwijk aan Zee af bij een bezetting van vijftig procent. Op deze manier hoopt de gemeente de gevraagde anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen op de Boulevard en het strand. De kust is wel bereikbaar op de fiets of te voet. Zwemmen, zonnebaden en sporten op het strand is toegestaan.

De strandpaviljoens zijn tot 1 juni gesloten, maar het is wel mogelijk eten en drinken af te halen. Het is ook mogelijk een strandstoel of een ligbed te huren en op het vrije strand te gebruiken. Ook op het strand moet men steeds anderhalve meter afstand bewaren van anderen dan het eigen gezin.

Preventief bloedverdunners voor risicopatiënt met corona

Mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, toch al meer kans hebben op trombose en ook nog bedlegerig zijn, kunnen nu ook door hun huisarts worden behandeld met bloedverdunners ter voorkoming van stolsels. Dat staat in een richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), die woensdag is gepubliceerd. Bij coronapatiënten wordt vaak trombose geconstateerd. Dit kan levensgevaarlijk zijn.

Mauritshuis heropent op 1 juni

Het Mauritshuis in Den Haag opent op maandagmiddag 1 juni om 12.00 uur weer de deuren voor het publiek na een lange sluiting vanwege de coronamaatregelen. Wie op bezoek wil komen, koopt vooraf via de website een entreeticket met een tijdslot. Dit kan vanaf vrijdagochtend. Per tijdslot hebben 20 bezoekers entree tot het museum. Voor elke bezoeker hanteert het museum een ruimte van tien vierkante meter, in eventuele wachtrijen anderhalve meter. De tentoonstelling George Stubbs – De man, het paard, de obsessie is verlengd tot en met 30 augustus.

Bijna 8000 coronagevallen in verpleeghuizen, ruim 2500 doden

Bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn meer dan 2500 mensen overleden. Daarnaast zijn er 4550 verdachte gevallen in verpleeghuizen, van mensen die mogelijk het virus onder de leden hebben maar bij wie dat niet is bevestigd. Dat is de schatting van het RIVM, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Scholier moet fietsen met school binnen acht kilometer

Scholieren die binnen een straal van acht kilometer van hun middelbare school wonen, moeten lopend of fietsend naar school komen, of zich laten halen en brengen door hun ouders. Het is in principe niet de bedoeling dat ze gebruikmaken van het openbaar vervoer. De VO-raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, heeft daar afspraken over gemaakt met de overheid en regionale vervoersbedrijven.

In geval van nood 3000 bedden op intensive cares

De intensive cares in Nederland worden in geval van nood mogelijk uitgebreid naar drieduizend bedden. Een plan daarvoor wordt nu uitgewerkt en moet in september klaar zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Onder normale omstandigheden behandelen intensivecareafdelingen achthonderd tot negenhonderd patiënten. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar.

RIVM: reproductiegetal 'wiebelt' tussen 0,7 en 1

Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel 'wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dat zei hij tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel lag het R0-getal aan het begin van de uitbraak tussen de 2 en de 3. Dat betekent dat toen iedere coronapatiënt tussen de twee en drie andere mensen besmette. Ook zij besmetten op hun beurt weer twee of drie mensen. Als het getal onder de 1 ligt, besmet niet iedere persoon weer iemand anders. Daardoor dooft de epidemie op termijn uit.

Overheid wil weten hoeveel mensen per uur in een gemeente zijn

Om de verspreiding van het coronavirus nauwkeuriger te kunnen voorspellen, wil het RIVM weten hoeveel mensen per uur in een gemeente aanwezig zijn geweest. Dat moet worden afgeleid uit het aantal mobiele telefoons in de gemeente. De overheid wil die gegevens van de telecomproviders krijgen en werkt daarom aan een tijdelijke aanpassing van de wet.

Schouten: 'Nertsenfokkers kunnen eerder stoppen'

Nertsenbedrijven kunnen eerder stoppen dan 2024 wanneer er een verbod op het fokken van nertsen van kracht wordt. Dat zei minister Carola Schouten (Landbouw). Een dag eerder kwam naar buiten dat een nerts mogelijk een medewerker van een nertsenfokkerij heeft besmet met het coronavirus. Schouten zei dat al voor de corona-uitbraak een subsidieregeling in elkaar werd gezet voor de nertsenfokkers om ze tegemoet te komen als ze willen stoppen. 'Daar proberen we nu de snelheid in te krijgen.' Volgens haar kunnen de bedrijven als ze dat willen wel gewoon doorwerken tot 2024.

Coronadashboard wordt openbaar

Het zogenoemde coronadashboard met allerlei verschillende gegevens dat het kabinet gaat gebruiken bij de besluitvorming in de komende tijd, wordt 'zo transparant mogelijk en zo openbaar mogelijk'. Op die manier worden besluiten van het kabinet ook navolgbaar, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die de strijd tegen het coronavirus in het kabinet aanvoert.

Meer mensen worden doorverwezen naar ggz-instellingen

Nu het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus daalt, komen huisartsen er weer aan toe om mensen door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Sinds begin april stijgt het aantal verwijzingen. Er is nog wel een flinke achterstand, want sinds half maart zijn 49.000 mensen minder doorverwezen naar ggz-instellingen dan in voorgaande jaren, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

ChristenUnie dringt aan op coronaconvenant overheid en kerken

Kerken en christelijke organisaties willen met het kabinet en gemeenten afspraken maken over de manier waarop zij het beste hun religieuze bijeenkomsten en activiteiten kunnen uitvoeren in coronatijden. De ChristenUnie zal woensdag tijdens het coronadebat het kabinet oproepen hiertoe een convenant te sluiten, dat op lokaal niveau verder ingevuld kan worden, omdat elke gemeenschap en kerk weer anders is. Zo zouden kerkelijke diensten in de buitenlucht kunnen plaatsvinden.

Jongerenorganisaties blij met oproep Mark Rutte

De FNV, de Nationale Jeugdraad (NJR) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zetten een zogenoemde jongerentafel op om het kabinet van adviezen te voorzien. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep die premier Mark Rutte dinsdagavond deed tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.

'Minister Hugo de Jonge is echt gegroeid'

Communicatiespecialist Annemieke Meurs uit Wassenaar is erg te spreken over de houding van minister Hugo de Jonge tijdens de persconferenties die het kabinet geeft over de coronacrisis. 'Hij is echt gegroeid', stelt ze vast. Ze typeert De Jonge als een charismatisch leider. 'Hij straalt net zoals premier Mark Rutte veel zelfvertrouwen uit, maar hij maakt meer contact met de mensen. Hij heeft een bepaalde gevoeligheid in zijn gezicht en een speelsheid die Rutte niet heeft. Rutte heeft een meer militaire uitstraling. Heel weloverwogen, rustig en duidelijk. Er straalde dinsdagavond ook een bepaalde bezorgdheid van Ruttes gezicht. Die zie je aan het terugtrekken van zijn hoofd en het knijpen met zijn onderste oogleden, met zijn ogen wijd open.'

Sterke stijging WW-uitkeringen in Haaglanden

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Haaglanden nam in april met twintig procent toe. Een ongekende stijging in één maand tijd, volgens het UWV. De WW-stijging in Haaglanden is hoger dan landelijk. Dit komt volgens het UWV omdat in deze regio relatief veel meer mensen werkzaam zijn bij uitzendbedrijven. Daar nam het aantal WW-uitkeringen flink toe. Daarnaast maakten ook veel mensen uit horeca en catering in april aanspraak op een WW-uitkering. Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven, horeca en catering nam in april met bijna zestig procent toe.

Loket voor mentale hulp in coronacrisis

Mensen die rouwen om het verlies van een dierbare door het coronavirus, die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn of die onder zware omstandigheden patiënten verplegen, kunnen voortaan terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Dit digitale loket is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het centrum is bedoeld voor mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis.

Ondernemers willen terrassenpromenade op Haagse Bierkade

Maak van de Bierkades in Den Haag een terrassenpromenade. Met deze oproep komen ondernemers aan de Dunne Bierkade en de Bierkade. De ondernemers willen al lange tijd een Bierkade als een gracht zonder verkeer, met meer ruimte voor terrassen, voetgangers en 'meer gezelligheid'. Nu extra ruimte vanwege de coronamaatregelen voor de horeca een noodzaak is geworden, is dit volgens de ondernemers hét moment om hun jarenlange wens eindelijk in vervulling te laten gaan.

Veel minder kijkers voor persconferentie kabinet

De persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen is dinsdag door veel minder mensen bekeken dan eerdere persconferenties. In totaal keken via de NPO, RTL en SBS zo'n 5,7 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De afgelopen maanden haalde het kabinet met de updates zeven miljoen kijkers.

Aantal werkenden in recordtempo gedaald

Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds er maandelijkse cijfers over worden bijgehouden. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Consumentenvertrouwen dieper in het dal

Het vertrouwen van consumenten is in mei verder gedaald, nadat het sentiment een maand eerder al in recordtempo was afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het oordeel over de huidige economische omstandigheden is verslechterd door de coronacrisis. De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS voor mei komt uit op min 31, tegen een min van 22 in april.

'Een op drie werkenden banger voor ontslag door schrappen boete'

Een op de drie werkenden is extra bang zijn baan te verliezen als het kabinet in een nieuw steunpakket de ontslagboete schrapt. Dat stelt vakbond CNV die 14.000 leden ondervroeg. Van hen verwacht zo'n driekwart langdurig werkloos te zijn als ze hun baan verliezen.

Kamer voelt opnieuw kabinet aan de tand over coronabeleid

De Tweede Kamer debatteert woensdag opnieuw over het coronavirus met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Daarbij zal het onder meer gaan over de routekaart die het kabinet heeft uitgezet om langzaam verder uit de lockdown te komen. Dinsdag maakte Rutte bekend dat de versoepeling per 1 juni, die eerder deze maand was aangekondigd, inderdaad kan doorgaan. Zo mag de horeca deels open, net als een aantal andere gelegenheden en instellingen, met een maximum van dertig mensen.

Kabinet presenteert 'preciezer' en breder steunpakket

Het kabinet presenteert woensdag naar alle waarschijnlijkheid het 'steunpakket 2.0', zoals de nieuwe maatregelen om ondernemers te hulp te schieten worden genoemd. Dit pakket moet niet alleen meer bedrijven helpen die getroffen worden door de coronacrisis, maar ook gerichter zijn en meer controle vooraf bieden.

Fitnessketen vecht gedwongen sluiting aan

Fitnessketen BigGym en de Nederlandse staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. De fitnessketen is het niet eens met de gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.

Tienduizenden flexwerkers vragen uitkering aan

Flexwerkers zijn de eerste slachtoffers in de economische crisis. Tienduizenden uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten hebben zich gemeld voor een WW-uitkering. Het vaste personeel is mogelijk in een volgende ronde aan de beurt. Dat meldt De Telegraaf. In de maand april zijn er 74.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Volgens Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige van uitkeringsinstantie UWV, is dit 'uniek voor een maand midden in het jaar'.

Belijning in stadshart Zoetermeer

Dinsdagavond en -nacht zijn er lijnen aangebracht op de winkelstraten in het stadshart van Zoetermeer. In de winkelstraten worden met deze lijnen twee looprichtingen aangegeven. Voor de winkels komen wachtrijvakken. Sommige winkelstraten krijgen op een later tijdstip de belijning, omdat ze de komende weken nog opengebroken worden vanwege bekabelingswerkzaamheden.

'Coronavirus mogelijk overgegaan van nerts op een mens'

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een nerts, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt. Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat er zo'n besmetting heeft plaatsgevonden.

Ook blijkt uit dat onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Op basis van deze laatste inzichten nemen Schouten en zorgminister Hugo de Jonge een aantal maatregelen. Zo zullen alle nertsenbedrijven in Nederland worden gecontroleerd.

Scholen zijn blij, maar er staat hen wel 'monsterklus' te wachten

De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een uitdaging. Voor basisscholen vallen een hoop uitdagingen weg. De basisscholen mogen op 8 juni namelijk weer volledig open en dus overheerst de blijdschap.

Omdat de scholen moeten voldoen aan de anderhalve meter-richtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad, die de belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, zal de aanpassing in het onderwijs veel vragen van de betrokkenen.

Veranderingen na 1 juni

Premier Mark Rutte en zorgminister De Jonge hebben dinsdagavond nieuwe versoepelingen aangekondigd tot 15 juni.