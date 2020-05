Coronavirus: Virus mogelijk overgegaan van nerts op mens

De belangrijkste punten van dit moment:

Nederlands dodental coronavirus staat op 5715

Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open

Horeca vanaf juni weer gedeeltelijk open

Musea en culturele instellingen mogen ook weer open vanaf juni

Aantal werkenden in recordtempo gedaald

Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds er maandelijkse cijfers over worden bijgehouden. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Preventief bloedverdunners voor risicopatiënt met corona

Personen met een hoog risico op trombose en een besmetting met het coronavirus of een vermoeden ervan, kunnen preventief bloedverdunners krijgen toegediend. Dat staat in een nieuwe richtlijn voor huisartsen. Het is voor het eerst dat huisartsen medicijnen voorschrijven aan risicogroepen om ernstige gevolgen van een Covid-19-infectie te voorkomen, meldt de NOS.

Consumentenvertrouwen dieper in het dal

Het vertrouwen van consumenten is in mei verder gedaald, nadat het sentiment een maand eerder al in recordtempo was afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het oordeel over de huidige economische omstandigheden is verslechterd door de coronacrisis. De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS voor mei komt uit op min 31, tegen een min van 22 in april.

'Een op drie werkenden banger voor ontslag door schrappen boete'

Een op de drie werkenden is extra bang zijn baan te verliezen als het kabinet in een nieuw steunpakket de ontslagboete schrapt. Dat stelt vakbond CNV die 14.000 leden ondervroeg. Van hen verwacht zo'n driekwart langdurig werkloos te zijn als ze hun baan verliezen.

Kamer voelt opnieuw kabinet aan de tand over coronabeleid

De Tweede Kamer debatteert woensdag opnieuw over het coronavirus met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Daarbij zal het onder meer gaan over de routekaart die het kabinet heeft uitgezet om langzaam verder uit de lockdown te komen. Dinsdag maakte Rutte bekend dat de versoepeling per 1 juni, die eerder deze maand was aangekondigd, inderdaad kan doorgaan. Zo mag de horeca deels open, net als een aantal andere gelegenheden en instellingen, met een maximum van dertig mensen.

Kabinet presenteert 'preciezer' en breder steunpakket

Het kabinet presenteert woensdag naar alle waarschijnlijkheid het 'steunpakket 2.0', zoals de nieuwe maatregelen om ondernemers te hulp te schieten worden genoemd. Dit pakket moet niet alleen meer bedrijven helpen die getroffen worden door de coronacrisis, maar ook gerichter zijn en meer controle vooraf bieden.

Fitnessketen vecht gedwongen sluiting aan

Fitnessketen BigGym en de Nederlandse staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. De fitnessketen is het niet eens met de gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.

Tienduizenden flexwerkers vragen uitkering aan

Flexwerkers zijn de eerste slachtoffers in de economische crisis. Tienduizenden uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten hebben zich gemeld voor een WW-uitkering. Het vaste personeel is mogelijk in een volgende ronde aan de beurt. Dat meldt De Telegraaf. In de maand april zijn er 74.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Volgens Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige van uitkeringsinstantie UWV, is dit 'uniek voor een maand midden in het jaar'.

Belijning in stadshart Zoetermeer

Dinsdagavond en -nacht zijn er lijnen aangebracht op de winkelstraten in het stadshart van Zoetermeer. In de winkelstraten worden met deze lijnen twee looprichtingen aangegeven. Voor de winkels komen wachtrijvakken. Sommige winkelstraten krijgen op een later tijdstip de belijning, omdat ze de komende weken nog opengebroken worden vanwege bekabelingswerkzaamheden.

Mensen wordt gevraagd afstand te houden. I Foto: Facebook politie Zoetermeer

'Coronavirus mogelijk overgegaan van nerts op een mens'

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een nerts, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt. Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat er zo'n besmetting heeft plaatsgevonden.

Ook blijkt uit dat onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Op basis van deze laatste inzichten nemen Schouten en zorgminister Hugo de Jonge een aantal maatregelen. Zo zullen alle nertsenbedrijven in Nederland worden gecontroleerd.

Scholen zijn blij, maar er staat hen wel 'monsterklus' te wachten

De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een uitdaging. Voor basisscholen vallen een hoop uitdagingen weg. De basisscholen mogen op 8 juni namelijk weer volledig open en dus overheerst de blijdschap.

Omdat de scholen moeten voldoen aan de anderhalve meter-richtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad, die de belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, zal de aanpassing in het onderwijs veel vragen van de betrokkenen.

Veranderingen na 1 juni

Premier Mark Rutte en zorgminister De Jonge hebben dinsdagavond nieuwe versoepelingen aangekondigd tot 15 juni.