Rebecca krijgt eindelijk weer bezoek in zorginstelling en Anton mag zijn demente vrouw weer zien

Mirjam de Vos heeft sinds de start van de lockdown haar dochter niet gezien. Rebecca is 28 jaar en woont in Ons Tweede Thuis, een woon- en dagcentrum. 'Ze functioneert op het niveau van een kind van anderhalf en heeft overal zorg bij nodig', legt Mirjam uit.

Toch zal het niet Mirjam zijn die op Hemelvaart haar dochter weer in de armen sluit, maar haar man. 'Ik heb klachten en heb me nu laten testen. De uitslag komt alleen niet op tijd voor het bezoek, dus mijn man gaat naar Rebecca.' Jaloers is ze niet. 'Het allerbelangrijkste is dat het goed met Rebecca gaat, dus nee, ik ben blij dat mijn man met haar kan gaan fietsen. Mijn beurt komt volgende week.'

Mirjam en haar dochter Rebecca | Eigen foto

Anderhalve meter afstand houden niet mogelijk

Vanaf juli hoopt Mirjam dat het oude ritme weer wordt opgepakt. 'Dan komt ze weer elk weekend bij ons. Met Rebecca zal anderhalve meter afstand houden niet mogelijk zijn. We helpen haar met eten, met lopen moet ze ondersteund worden en we verschonen haar.'

Mondkapjes zijn ook geen oplossing. 'Nee, Rebecca houdt niet van gezichtsbedekking, dat ervaart ze als bedreigend. Als we een petje op hebben moet die al af. We zullen er dus zelf alles aan doen om niet besmet te raken. Aan de andere kant: we kunnen niet alle risico's vermijden. Wat komt, dat komt.'

Dementie

Ook Anton Heus (87) uit 's-Gravenzande is blij met het nieuws dat de bezoekregeling bij verpleeghuizen wordt versoepeld. Zijn vrouw Jennie werd begin dit jaar opgenomen in verpleeghuis De Kreek vanwege dementie en vanwege het coronavirus - en de maatregelen die werden genomen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen - kon hij haar sinds half maart wekenlang niet zien. Dat was - ondanks dat hij goed op de hoogte werd gehouden van haar situatie - zwaar.

Geen bezoek meer voor Anton's vrouw | Foto: Omroep West

De situatie verbeterde toen De Kreek half mei een aparte ruimte creëerde waar familie en bezoekers elkaar van achter glas konden zien en spreken. 'Ik moest buitenom daar naartoe lopen en zij kon er van binnenuit naartoe', vertelt Heus. 'Dan zagen we elkaar vanachter een glasplaat. Zo heb ik haar toch al twee keer kunnen bezoeken.'

Niet bevallen

'De eerste keer - acht weken nadat hij haar voor het laatst had gezien - beviel hem overigens niet helemaal. De arts had hem van tevoren al gewaarschuwd dat het de vraag was of Jennie hem nog zou herkennen na zoveel weken. 'Ze zat tegen die glasplaat aan te kijken, dat was voor haar natuurlijk heel vreemd. Ze weet niet van de coronacrisis af. We kunnen haar daardoor ook niet uitleggen waarom dit zo moet.'

De tweede keer dat hij op bezoek kon, was er gelukkig wel herkenning. 'Toen ging ik samen met onze dochter en ze zei haar naam ook. En ze lachte. Maar op een gegeven moment ging ze staan en liep ze naar het glas. Ze wilde daar omheen en ons vasthouden, maar dat ging helaas niet.'

De aanstaande versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen doet Heus dan ook deugd. 'Maar ik waardeer het enorm van De Kreek dat ik op deze alternatieve manier mijn vrouw de afgelopen tijd toch kon zien.'