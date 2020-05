Haagse horeca en strandtenten mogen terrassen uitbreiden

Horeca in Den Haag krijgt de komende maanden meer ruimte. De gemeente staat toe dat ondernemers van 1 juni tot in elk geval 1 september hun terras mogen uitbreiden met maximaal 25 procent. Het stadsbestuur komt cafés, restaurants en strandtenten daarmee tegemoet die vanwege de coronamaatregelen nog niet volledig open kunnen.

Premier Mark Rutte (VVD) kondigde dinsdag nieuwe versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Horeca mag vanaf 1 juni weer open, maar met beperkingen. In een café, restaurant of strandtent mogen niet meer dan 30 mensen binnen zijn, in een ruimte. Op terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en anderhalve meter afstand tot elkaar houden, behalve mensen uit hetzelfde huishouden. Reserveren is verplicht.

Het Haagse stadsbestuur wil horecagelegenheden tijdelijk meer ruimte bieden op terrassen, zodat ondernemers meer klanten kunnen ontvangen. Ook ondernemers die nu geen terrasvergunning hebben, maar in de directe omgeving wel mogelijkheden zien mogen een voorstel bij de gemeente indienen. Zij moeten hun plan afstemmen met andere ondernemers en omwonenden. Verder mogen in 30 kilometerzones parkeerplaatsen gebruikt worden voor een terras, maar ook hierbij geldt dat ondernemers en bewoners het samen eens worden.

'Belangrijk voor levendigheid stad'

‘In dit voorstel geven we ondernemers tijdelijk meer ruimte hun terras te exploiteren in de anderhalvemetersamenleving’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Het is daarbij belangrijk dat er plek blijft voor iedereen. Voetgangers en fietsers moeten er langs kunnen, ook hulpdiensten mogen geen hinder ondervinden. Daarbij past overal voorzichtigheid om de gezondheid van alle inwoners, werknemers en bezoekers te waarborgen. De regel om afstand te houden is onze heilige graal.’

Wethouder Saskia Bruines (D66) vindt het fijn dat ondernemers weer ruimte krijgen om aan de slag te gaan. Bruines: ‘Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid maar ook voor de levendigheid van de stad. Tegelijkertijd moet te grote drukte worden vermeden en geldt de afstandsregel. Dat is ingewikkeld. We vragen veel van onze ondernemers. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de afstand, zowel in de zaak als op het terras.’

Looprichting in winkelstraten

Het stadsbestuur neemt ook maatregelen in de binnenstad. In winkelstraten in het centrum wordt een looprichting aangebracht, zoals de Spuistraat, Vlamingstraat en Venestraat. Het is de bedoeling dat bezoekers rechts blijven lopen en anderhalve meter afstand houden.

