Noordwijk 'versoepelt' op Hemelvaartsdag, maar minder dan eerst aangekondigd

De verruiming van de parkeermogelijkheden zijn wat minder uitbundig dan gemeente woensdagmiddag communiceerde. Op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft Noordwijk een en ander heroverwogen met als resultaat dat de parkeerplaatsen voor de helft worden opengesteld.

De badplaats geeft bezoekers en ondernemers alsnog behoorlijk wat vrijheid en gaat vol inzetten op het monitoren van hoe alles op de zonnige dag verloopt. Gaat het mis? Dan grijpt de gemeente meteen in. 'Wij gaan ervan uit dat mensen drukte vermijden. Daar waar het ontspoort, is het ook gelijk klaar', vertelt een woordvoerder.

Andere plaatsen

Noordwijk wijkt qua aanpak nog steeds af van andere kustgemeentes in de regio. Het parkeerbeleid is nu wel gelijk aan dat van buurgemeente Katwijk. Die laat beperkt strandbezoek toe en sluit alle grotere parkeerterreinen af bij een bezetting van vijftig procent.

Den Haag laat weten dat mensen die in de buurt van stranden wonen, en er lopend of met de fiets heen kunnen gaan, de 'primaire gebruikers' zijn. 'Als je de auto moet pakken, dan betekent dat vaak dat het strand te ver is. Een teken dat het niet de bedoeling is om te komen.' In Wassenaar worden verkeersregelaars ingezet en zijn grote parkeergelegenheden maar gedeeltelijk geopend.

Spannend

'Onze strandondernemers zijn klaar om mensen te ontvangen. Het strand is ruim en voldoende afstand is mogelijk. Bezoekers mogen strandbedjes huren en ze kunnen eten afhalen bij paviljoens. We zijn heel blij dat ze dit kunnen doen', vertelt de gemeentewoordvoerder. 'Het is ontzettend belangrijk dat we binnen de anderhalve metersamenleving weer aan het werk gaan, en paviljoenhouders alle kansen geven om weer te starten.'

De kustplaats zet in op het verantwoordelijkheidsgevoel van bezoekers én ondernemers, al is dat volgens de woordvoerder wel 'erg spannend'. 'We monitoren goed hoe het gaat. Worden grote druktes vermeden? Gaat iedereen goed met elkaar om? Lukt het ondernemers om volgens de voorschriften te handelen? Kijk, we kunnen de ruimte die we verdiend hebben nu benutten met elkaar, maar die kun je ook weer verspelen. We geven het vertrouwen, maar grijpen ook snel in als het mis gaat. We zijn streng.'

Deze maatregel hoopt Noordwijk niet te hoeven nemen op Hemelvaartsdag | Foto: Omroep West

Een team van zo'n twintig man gaat toezicht houden. En dat gebeurt op verschillende manieren. 'Er zijn boa's, politieagenten en mensen van de gemeente in touw. Ook zijn er drones. We kunnen mensen wegsturen bij drukke plekken en ook toegangswegen snel afsluiten. Maar alleen als het moet. De betonblokken liggen klaar. Dat is een straffe maatregel en natuurlijk zetten we die liever niet in.'

Overleg

Volgens de gemeentewoordvoerder wordt er op dit moment ook druk overlegd over hoe komend strandseizoen eruit moet komen te zien. 'Wij hebben onderling overleg met Katwijk, Wassenaar en Zandvoort. De kust lokt natuurlijk enorm en onze stranden zijn prachtig. Nu pakt iedere gemeente het net iets anders aan en we praten over hoe het verloopt, waar we tegenaan lopen. Wij willen een waterbedeffect voorkomen en hopen uiteindelijk dat we tot een eenduidige aanpak kunnen komen.'

De vraag is of monitoren en reguleren - waar Noordwijk dus nu vol haar pijlen op richt - een optie voor de zomer is. 'Er hangt een prijskaartje aan. Het is een zaak van lange adem. En kunnen we dat financieel volhouden? Als dit plan slaagt, en andere kustgemeenten zeggen dit ook te willen gaan doen, dan kunnen we misschien naar Den Haag stappen om te vragen of hier geld vrijgespeeld voor kan worden.'

