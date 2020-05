'Onderhoud zwakke hefbrug Boskoop had beter gekund en gemoeten'

Aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge sluiting van de hefbrug op 10 oktober 2019. Het Ingenieursbureau Rotterdam beoordeelde toen de brug als onveilig omdat er in de jaren '90 een aantal noodzakelijke versterkingen niet zijn aangebracht. Omroep West concludeerde vorige maand op basis van eigen onderzoek dat de provincie er al in 2012 op is gewezen dat de identieke hefbruggen van zowel Boskoop als Waddinxveen onveilig waren. Waddinxveen is toen versterkt, Boskoop niet. Dat kwam aan het licht door onderzoek naar roestvorming van de stalen hefbrug, nadat er in Boskoop brokken roest naar beneden waren gekomen.

Bouwtekening van de identieke hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen | Foto: Historisch Genootschap Waddinxveen

Het ontwerp van de hefbruggen dateert van 1934. Voor beide bruggen is dezelfde bouwtekening gebruikt. Toen de brug in Boskoop in 1990 werd verbreed met voetpaden is de constructie niet versterkt, hoewel het beweegbare hefdeel een kwart zwaarder uitviel. Toen in 2012 dezelfde verbreding in Waddinxveen werd overwogen bleek de constructie te zwak. Daarbij is meerdere keren gesteld dat dat voor beide bruggen gold. Ook was de afspraak met de provincie dat versterkingen in de kop van de heftorens bij beide bruggen moest gebeuren.

Verbeterpunten

De Eenheid Audit en Advies (EAA) deed onderzoek naar de gang van zaken. De EEA is binnen de provincie Zuid-Holland belast met de auditfunctie, het controleren van de organisatie. De EEA draagt, volgens de eigen website, 'als onpartijdige en zo onafhankelijk mogelijke eenheid bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de provincie.' De Auditcommissie is een belangrijke opdrachtgever met als voorzitter de Commissaris van de Koning.

De EEA komt met een aantal verbeterpunten voor onder meer de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie, die het beheer en onderhoud van de provinciale bruggen uitvoert. Een daarvan is dat de bruggen voortaan als geheel moeten worden geïnspecteerd in plaats van onderdelen afzonderlijk. Ook moet de informatievoorziening en archivering verbeterd worden. De provincie herkent deze verbeterpunten en is ermee aan de slag.

LEES OOK: Reconstructie: Hoe de provincie 30 jaar lang gebreken aan de hefbrug in Boskoop niet aanpakt