Verwaarloosde kittens op straat gevonden: 'Vlooien zuigen ze leeg'

De vier kittens zaten zó erg onder de vlooien dat ze bijna letterlijk werden leeggezogen waardoor ze zelfs bloedarmoede kunnen krijgen, meldt de Dierenambulance. 'De kittens zijn met spoed naar het hospitaal van de dierenambulance gebracht, waar de medewerkers de vlooien te lijf zijn gegaan: eerst met een uitgebreide wasbeurt en daarna met vlooienkam en pincet. De kittens waren te zwak om te protesteren en kregen een plekje in de warme couveuse. Hun toestand was kritiek.'

'De volgende ochtend moest de dierenarts helaas besluiten om één kitten te euthanaseren. Het diertje was te zwak: hij had niet alleen zware bloedarmoede, maar ook moeite met ademhalen.'

Kittenseizoen

De diertjes werden al op 7 mei op twee verschillenden locaties in de Schilderswijk aangetroffen: de Seghersstraat en de Brueghelstraat. Volgens Anouk Korporaal van de Dierenambulance lijkt het er wel op dat ze uit hetzelfde nest komen. De organisatie vraagt aandacht voor het lot van duizenden zwerfkatten.

Gevonden kittens | Foto: Dierenambulance Den Haag

'We zitten nu echt aan het begin van het kittenseizoen en normaal gesproken loopt dat de komende één tot anderhalve maand nog. De Schilderswijk is altijd een broedplaats waar veel zwerfkatten rondlopen en daardoor is het ook de locatie waar wij meestal veel kittens ophalen.'

Duizenden zwerfkatten per jaar

'Wij proberen met onze Stichting Zwerfkat zoveel mogelijk grip te houden op de zwerfkatten in Den Haag en omstreken. Maar omdat er elk jaar weer katten niet gecastreerd of gesteriliseerd buiten lopen, zien we altijd weer een groei van die populatie en dat proberen wij dan weer een stukje terug te dringen door vangacties te houden en niet-gechipte en niet 'geholpen' katten te vangen.'

Zo komen er duizenden zwerfkatten per jaar bij de organisatie binnen. Die dieren worden vervolgens geholpen en geplaatst in de asiels in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Ze worden daarna bij mensen ondergebracht, maar als dat echt niet lukt, dan worden ze als ze hersteld zijn en gecastreerd of gesteriliseerd en weer terug gezet in de buurt waar ze van straat gehaald waren. 'Zodat ze zich niet verder kunnen voortplanten, maar wel hun leven lekker verder leiden', aldus Korporaal.

Katten opgelapt

De katten die medische hulp nodig hebben, komen eerst terecht in het Dierenhospitaal in Den Haag Benoordenhout. Anouk Korporaal: 'Die lappen wij weer helemaal op voordat we ze ergens plaatsen'. Op dit moment worden er 36 katten opgevangen in het hospitaal. Eigenaars hebben twee weken de tijd om de dieren te claimen. 'En die krijgen dan voorlichting dat ze hun dier moeten laten chippen en behandelen. Vaak denken mensen er niet bij na welke problemen ze veroorzaken doordat ze hun kat niet laten behandelen of chippen.'

LEES OOK: Puppy's door corona erg gewild en dus heel duur: 'Wat de gek ervoor geeft'