Vrouw die 600 euro meenam uit geldautomaat meldt zich na Team West

Een vrouw heeft zich bij de politie gemeld, nadat ze dinsdag was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Ze werd gezocht omdat ze 600 euro van iemand anders had meegenomen uit een geldautomaat in Rijswijk.

Het geld was gepind door een 83-jarige vrouw bij de geldautomaat in de Albert Heijn aan de Kerklaan in Rijswijk. Omdat het lang duurde voor het geld uit de automaat kwam, dacht ze dat het pinnen was mislukt. Vlak nadat ze wegliep, kwam er alsnog 600 euro uit de automaat.

Op camerabeelden was te zien dat een vrouw die net haar boodschappen had afgerekend, het geld vervolgens uit de automaat haalde en meenam. In de uitzending van Team West van 12 mei toonde de politie de beelden onherkenbaar, om haar de kans te geven zich binnen een week te melden. Toen dat niet gebeurde, zijn de beelden dinsdag herkenbaar getoond. De beelden zijn verwijderd en de vrouw zal door de politie worden verhoord over de zaak.

LEES OOK: Ramkraak bij Haagse juwelier mislukt door goede beveiliging