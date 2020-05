Zomers warm tijdens Hemelvaartsdag: 'Ook op de stranden'

Wie vrij is op Hemelvaartsdag, treft het. Het wordt donderdag zomers warm, vertelt Diana Woei van Weerplaza. Je moet het daar dan echt even van nemen, want de dagen daarna is het even uit met de pret.

Ook in de aanloop naar donderdag is het weer niet verkeerd. 'De wolkenvelden boven Den Haag trokken woensdagochtend vrij snel naar het zuiden weg', vertelt Woei. 'Het is overwegend zonnig en met weinig wind stijgt de temperatuur snel. Het wordt woensdagmiddag 23 graden. Langs de stranden waait de wind woensdagmiddag vanaf het noorden of noordwesten. Daardoor is het daar iets frisser.'

'Woensdagavond is het helder en aangenaam. Daarom raadt Woei aan om in de tuin te eten. 'De wind valt dan weg. Het is rustig weer en vrijwel wolkenloos.' In de nacht naar donderdag komt de minimumtemperatuur uit op 11 graden.

Het weer slaat om

Donderdag is het eveneens droog en vrij zonnig. Ook dan staat er weinig wind. 'In de middag wordt het dan 25 tot 27 graden', vertelt de weervrouw van Weerplaza. 'Daarmee is het zomers warm, ook op de stranden.'

Vrijdag slaat het weer om. Er waait dan een frisse westenwind en we krijgen te maken met een paar buien. Het wordt dan hooguit 20 graden. In het weekend blijft er een frisse, westelijke wind waaien en wordt het niet warmer dan 19 graden. 'Zaterdag valt er ook een enkele bui', vertelt Woei. 'Maar zondag blijft het droog.'