GroenLinks Den Haag over de Mient: 'Kappen van tientallen bomen is tegen de afspraak'

Collegepartij GroenLinks in de Haagse gemeenteraad verzet zich tegen de kap van ongeveer 45 bomen langs de Mient in Den Haag. De bomen moeten plaats maken voor parkeerplekken, maar volgens GroenLinks is de kap onnodig. 'De kap van deze bomen gaat gewoon in tegen de afspraken die we hebben gemaakt', zegt GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst.

De bomenkap moet het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt oplossen. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op. Vervolgens zijn samen met de Denktank Parkeerproblemen Vruchtenbuurt elders in de wijk mogelijkheden gevonden voor parkeerplaatsen, waaronder langs De Mient.

Bij de Mient komen zeventig extra parkeerplekken. Hiervoor moeten 156 bomen verdwijnen. Volgens het college kunnen deze bomen niet behouden blijven omdat de meeste in slechte staat verkeren. Ook staan sommige bomen boven het bestaande riool. Het riool moet vervangen worden en daarom kunnen de bomen niet blijven staan.

Kerngezonde bomen

GroenLinks-raadslid De Vuyst begrijpt dat sommige bomen weg moeten voor parkeerplekken, maar noemt het kappen van een aantal bomen 'ongewenst en onnodig'. 'Het gaat om de bomen aan de kant van het kerkhof', zegt hij. 'Die zijn nog kerngezond en kunnen nog minstens vijftien jaar mee. Het kappen van deze bomen gaat in tegen de afspraken die we hebben gemaakt. Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken. Ze dragen bij aan een schone lucht en helpen in de zomer tegen de hitte.'

Bovendien is een deel van de plannen volgens De Vuyst gebaseerd op een papieren werkelijkheid. Het college wil van de gehele Vruchtenbuurt één betaald parkeergebied maken als de extra parkeerplaatsen zijn toegevoegd. Nu zijn er nog verschillende parkeerregelingen. De Vuyst: 'Het stadsbestuur verwacht dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn wanneer verschillende parkeergebieden worden samengevoegd. Maar wij horen van bewoners dat de huidige parkeerplekken niet eens gebruikt worden. Zij hechten juist waarde aan het behoud van de bomen.'

Groene rand

De Vuyst wil dat het stadsbestuur wacht met het kappen van de bomen. 'Laten we eerst kijken of deze plekken na het samenvoegen van de gebieden wél benut worden voordat we ons groene kapitaal vernietigen. Zo houden we onze stad leefbaar én behouden we de groene rand van de Mient.' Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over de herinrichting van de Mient.