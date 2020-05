Suske en Wiske al 75 jaar alive and kicking: 'Het zijn nu rebelse pubers'

Zo'n 75 jaar geleden maakte de Vlaamse striptekenaaar Willy Vandersteen het eerste album over de avonturen van Suske en Wiske. En met ups en downs heeft het tweetal de decennia doorstaan. 'Het is ongekend, ik denk dat de omzet in de laatste paar jaar weer verdubbeld is', zegt de Delftse striphandelaar Peter Ottens.

Het grote succes van de reeks begon met oervader Willy Vandersteen. Na hem kwamen er anderen, met wisselend succes. Ottens: 'Ze hebben een inzinking gehad. De derde tekenaar, Marc Verhaegen, was heel matig. Toen heeft Helena Vandersteen, de oudste dochter van Willy, als voorzitster van de Raad van Bestuur nieuwe tekenaars benoemd en nieuwe lijnen uitgezet, nieuwe verhalen bedacht. Het staat nu weer op zijn top. Dat is heel verrassend na 75 jaar', vindt de Delftse stripverkoper.

'Je ziet de borsten van Wiske en Suske rookt' - Peter Ottens, striphandelaar

'Suske en Wiske gedragen zich zoals je vandaag de dag van rebelse pubers zou verwachten. Helena Vandersteen werd daarop aangevallen, er werd gezegd: 'Dat kan je toch niet maken, je ziet de borsten van Wiske, Suske rookt, ze vechten'. En toen zei Helena Vandersteen: 'Ja, als mijn vader nu zou zijn begonnen zou het er zo uit hebben gezien.' Het is een hele moderne strip geworden.

Strips houden toekomst

Volgens Hans van der Peet van stripwinkel Dumpie in Leiden leeft de strip een stuk minder dan vroeger. 'Maar', zegt hij, 'als je drie of vier albums per jaar moet uitbrengen is het ook moeilijk om elke keer een goed verhaal te verzinnen. Dus af en toe zit er nog wel een sterk album tussen, maar het is erg matig geworden moet ik zeggen.'

Toch is het nog altijd één van de beter verkopende strips: 'Van sommige strips verkoop je er drie, of zeven, maar van Suske en Wiske al snel zo'n dertig. Maar toen ik 20 jaar geleden begon, kocht ik er 75 in,' zegt de 59-jarige stripverkoper. Strips houden wel toekomst, verwacht Van der Peet. Maar van de stripspeciaalzaak is dat nog afwachten, zeker in Leiden, want daar zijn er op dit moment zelfs twee, 'terwijl er in vergelijkbare steden maar één is en soms zelfs geen.'

Jeugd groeit op met beeldtaal

Zijn Delftse collega Ottens is de enige stripverkoper in zijn stad. Over de toekomst van de striphandel is hij positief: 'Publiek blijft komen, er zijn steeds betere titels en de tekenkwaliteit stijgt. Wat er nu wordt geproduceerd is topkwaliteit. Ik heb mijn handen er vol aan, in mijn eenmanszaak.' Hij heeft zijn winkel, Bul Super, sinds 1967, zelf is hij van 1954. En nee, het zijn niet alleen mannen van middelbare leeftijd die zijn winkel binnenkomen. 'Jeugd groeit op met beeldtaal, ze zitten achter de computer en bekijken anime (animatiefilms), ze werken met pictogrammen en ze denken in beelden.'

'In de literaire top 100 aller tijden in Frankrijk staan er bij de eerste tien wel drie of vier stripalbums' - Peter Ottens, striphandelaar

Daarom lezen jongeren heel makkelijk strips en stappen ze moeilijk over naar leesboeken, meent Ottens: 'Dus nu krijg ik hier allemaal grootmoeders die hun kleinkinderen de winkel in slepen want er moet gelezen worden, en strips zijn ook goed.' En terecht, vindt hij, want strips kunnen van een uitzonderlijk hoog niveau zijn: 'In de literaire top 100 aller tijden in Frankrijk staan er bij de eerste tien wel drie of vier stripalbums. Literatuur hè? Dus dat is een hele andere benadering. Dat begint in Nederland toch ook wel door te dringen.'

Wel kopen, niet lezen

Hans van der Peet vertelt dat er in zijn Leidse winkel wel vooral vraag is naar tweedehandsboeken van Willy Vandersteen zelf, zoals 'Het Spaanse Spook'. En binnenkort komt er een heruitgave van de zogeheten Blauwe Reeks, verhalen die begin jaren vijftig verschenen in het tijdschrift Kuifje, zoals 'De Schat van Beersel'. Bij Van der Peet zijn het vooral oudere kopers, die hun serie Suske en Wiske compleet willen houden, die nieuwe boeken komen kopen. 'Er zijn zelfs mensen die ze kopen, maar ze niet meer lezen.'

Eerder deze week werd bekend dat er negentien albums van Kuifje waren geveild voor 18.000 euro. Maar volgens Van der Peet zal dat voor Suske en Wiske nooit opgaan: 'Dat zit er niet in. Vlaamse edities zijn wel wat duurder in het antiquariaat, maar Suske en Wiske zal nooit zo hoog oplopen. Van Suske en Wiske zijn ook al zo'n 350 albums uitgegeven inmiddels, van Kuifje maar een stuk of twintig.'

Tienduizend euro voor één boek

Ottens lijkt niet erg onder de indruk van de opbrengst van de Kuifje-veiling: 'Suske en Wiske ligt hoger. De eerste 35 zwart-wit versies van Suske en Wiske kunnen in goede staat nog veel meer opleveren. De richtlijn voor het eerste album is 8.000 à 10.000 euro voor één boek en dan moet je er nog 34. En een eerste druk van de negentien delen van Kuifje, in mooie staat, daar zijn ook bedragen van 20, 30, misschien wel 40.000 euro voor betaald in het verleden.'

