Sommige scholen gaan toch geen lesgeven na Pinksteren

'Ik ben verbaasd over het hele gebeuren', zo reageert sector-directeur Arthur Seton van scholengemeenschap Willem de Zwijger. 'We zien problemen bij het fysiek lesgeven. We geven al zes weken les op afstand en dat werkt al zes weken uitstekend, dus dat blijven we doen.' Seton heeft de VMBO-T afdeling van de school onder zijn hoede. Leerlingen zullen de komende tijd alleen op school komen voor extra ondersteuning. 'Lesgeven wordt moeilijk te realiseren voor de zomer.'

Zijn collega van het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, Cees Slats, ziet dezelfde bezwaren: 'Als je het afstandsonderwijs zo goed voor elkaar hebt als wij dat hebben, dan ga je afbreuk doen aan de kwaliteit van het onderwijs op het moment dat je klassen in drieën gaat delen en die in kleine groepjes naar school laat komen. Dus dat gaan we niet doen. Wel nodigen ze de leerlingen uit om 's middags een uur op school te komen om elkaar en hun mentor te zien. 'Dan hoorde ik Rutte praten over een mentoruurtje, maar dat is wel het contact wat we nu echt missen en wat we gaan toevoegen,' zegt Slats. Mag het op deze manier van Rutte? 'Ja, ik denk het wel,' zegt Slats.

'Afspraak is gemaakt'

Niet alle schooldirecteuren kijken er op dezelfde manier naar. Herman van Tongerloo is rector van Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda en is directielid van nog twee Goudse scholen. Hij begrijpt waarom premier Rutte zoveel nadruk legde op het fysiek lesgeven. 'Voorafgaand aan de persconferentie ging al rond in het onderwijsveld 'we gaan dit niet uitvoeren', ik denk dat Rutte heeft willen duidelijk maken aan de schoolbesturen die niet willen lesgeven dat dat niet kan.'

Van Tongerloo wijst erop dat de scholen er niet onderuit kunnen: 'We hebben in de VO-Raad, het overkoepelende orgaan, afgesproken dat we dit gaan doen.' Hij snapt wel dat het in sommige scholen praktisch lastig is omdat de ruimte daar beperkt is. Op zijn eigen school is het wel te realiseren: 'Wij hebben een concept waarbij leerlingen sowieso veel zelfstandig moeten doen, daar hebben we veel ruimte voor, dus wij kunnen al onze leerlingen 20 uur per week les geven op school. Wij vinden als schoolbestuur dat alles wat je kan doen in direct contact beter is dan online. Niet alleen voor lesgeven, maar ook voor het contact tussen de leerlingen onderling.'

Klas in drieën

Cees Slats weet ook wel dat er niets boven lesgeven gaat: 'Als ik het voor alle leerlingen tegelijk kan doen zou ik het meteen morgen doen, echt. Maar als ik een klas in drieën moet delen en ik moet van mijn docent vragen om tegelijk hier aan negen mensen les te geven én tegelijk online aan achttien of vijftien mensen die thuis zitten, dat vind ik geen goed idee.'

