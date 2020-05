Bioresonantie bij dieren: 'Ze geeft aan dat ze koolhydraten niet zo lekker verteert'

De cliënt vandaag is de 7-jarige Portugese berghond Faya. Ze loopt een beetje mank en Iris Rutten uit Den Haag hoopt door middel van bioresonantie de oorzaak te achterhalen. Bioresonantie wordt in Nederland niet vaak bij dieren gedaan, in Duitsland wordt dit vaker toegepast. 'Daar gebruikt de dierenarts zelf vaak bioresonantie of verwijst de mensen door voor een behandeling', vertelt Iris.

'Bioresonantie is een alternatieve geneeswijze', zegt Iris terwijl ze met Faya bezig is. 'De behandeling werkt op basis van unieke trillingen ofwel frequenties van bijvoorbeeld orgaanstelsels, bloed, psyche, stress in het lichaam, parasieten, virussen en bacteriën. Ik kan met het apparaat PS10, dat ik met je dier verbind via een snoer aan een linnen dekje, alle verstoringen in het lichaam meten en tegelijk behandelen met de juiste frequenties', legt Iris uit.

'Er komt géén elektriciteit aan te pas, het gebeurt puur door sinusgolven die helend zijn voor het lichaam. Het testen en behandelen duurt bij elkaar circa twee uur, waarbij alle verstoringen worden geharmoniseerd', aldus Iris.

'Ze geeft aan dat ze koolhydraten niet zo lekker verteert'

Met een speciaal apparaat zwaait Iris heen en weer om de trillingen te meten. 'Faya geeft op de hoofdgroep aan dat ze last heeft van een bacterie, nu ga ik verder kijken wat het precies is. Ik kan haar dan behandelen met onder andere schusslerzout, dat is een mineraal dat het herstelproces kan ondersteunen. Faya geeft ook aan dat ze koolhydraten niet zo lekker verteert', zegt Iris tegen Faya's baasje.

Iris kwam jaren geleden met haar eigen hond bij iemand in Amsterdam die deze behandelingen geeft. Daarna is ze zelf de opleiding gaan doen. 'Ik geef gemiddeld zo'n drie keer per week een behandeling bij iemand thuis. Ook in deze periode kan ik gewoon mijn werk blijven doen, want ik hoef niemand aan te raken, zelfs het dier niet', zegt Iris.

'Beter gaan lopen'

Voor Faya is dit de tweede behandeling en doordat de bacterie is aangepakt is ze ook beter gaan lopen. Iris verwacht dat de klachten van Faya wegblijven en dat ze niet meer terug hoeft te komen.

Iris is geen dierenarts. Zij raadt op haar website haar klanten dan ook aan om een dierenarts te raadplegen als zij zich zorgen maken over hun huisdier: 'Behandelingen en advies van Praktijk Iris kunnen nooit het oordeel van een dierenarts vervangen.'

'Nergens op gestoeld'

Er zijn overigens ook dierenartsen die zélf bioresonantie toepassen. Volgens Sjeng Lumeij, zelf dierenarts en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, is de behandelmethode 'nergens op gestoeld'. Maar, zegt hij: 'Het grote probleem is dat je er zelf al in gelooft, als je als diereneigenaar naar een alternatieve behandelaar gaat, want anders zou je niet gaan.'

Dierenartsen moeten hun behandelingen baseren op de reguliere diergeneeskunde, zegt Lumeij. Toch zijn er weinig klachten bekend over het toepassen van alternatieve behandelvormen bij dieren. Dat komt volgens Lumeij vooral omdat de baasjes er zelf in blijven geloven. Diagnoses en behandeling van dieren zijn voorbehouden aan de dierenarts, zegt Lumeij, maar er wordt niet opgetreden als anderen dat doen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de KNMvD, wilde vrijdag geen mening geven over het toepassen van bioresonantie bij dieren.

