MBO-onderwijs in coronatijd: lege werkbanken, maar toch les

In ieder geval tot 15 juni zijn de werkbanken nog leeg en staan de machines stil bij de afdeling Bouw en Infra. Na die datum start het MBO zachtjes aan op. Normaal volgen de studenten hier hun praktijklessen. Maar nu even niet. 'Ik zou liegen als ik zeg dat de jongens geen achterstand oplopen,' zegt Eric Zegwaard van de opleiding. 'Gelukkig zitten er veel op stage of bij een leerbedrijf. In de bouw is dat gelukkig niet zo'n probleem op dit moment. Als ze 15 juni weer terugkomen gaan we per persoon bekijken wat voor achterstand ze hebben opgelopen en gaan we ze bijspijkeren.'

Tot 15 juni worden alle lessen, behalve de praktijklessen, online gegeven. 'Gelukkig waren we voor de coronatijd al bezig met het ontwikkelen van online onderwijs', vertelt de directeur van de School voor Toerisme & Recreatie Marco Fontijn. 'We konden dus snel schakelen en dat zorgt ervoor dat we echt geen achterstand oplopen. Van de 500 jongeren op onze school zijn we er maar één 'kwijt', daar hebben we geen contact mee. De rest doet goed mee en behaalt goede resultaten.'

'Ik mis ze gewoon'

Ondertussen geeft docent Tanja Verzijl online les over toerisme. De les begint gelijk met een interactief moment: 'Wie is er wel eens in Amerika geweest?' Het is les 1 in de serie Amerika. Verzijl: 'Die interactieve momenten zijn goed voor de alertheid van de leerlingen, maar het is stiekem ook een check of ze niet per ongeluk weg zijn gelopen van de computer.' De docent mist vooral de interactie met de leerlingen. 'Als je ze in de klas ziet, is de communicatie makkelijker. Je ziet meer, je hoort meer. Maar ik mis ze ook gewoon als mens.'

Voor leerlingen die thuis niet goed kunnen werken of geen computer hebben wordt een oplossing gezocht. Directeur Fontijn: 'We houden alle leerlingen in de gaten en bieden daar waar nodig hulp. We lenen bijvoorbeeld laptops uit aan diegenen die er geen hebben. Ook hebben alle leerlingen iedere week contact met hun studieloopbaanbegeleider die ze helpt met plannen en even met ze praat of het nog gaat.'

Stage uitgesteld

Tijdens zo'n gesprek vallen we binnen in de huiskamer van Shadi Fakiani. Shadi is tweedejaars in de opleiding Leidinggevende & Hospitality. Hij mist zijn medestudenten en docenten vreselijk. 'Het leren per computer gaat wel, maar ik mis iedereen.' De stage die hij per 1 juni zou beginnen bij een reisbureau is een maand uitgesteld. De baan die hij aangeboden heeft gekregen bij zijn vorige stageadres in een hotel, gaat niet door omdat het hotel bijna geen gasten heeft.

Shadi maakt zich wel een beetje zorgen om de toekomst. 'Ik hoop niet dat toekomstige werknemers op mijn CV kijken en dan denken 'die is van de coronageneratie, die heeft vast te weinig werkervaring.' Directeur Fontijn is daar niet bang voor: 'Ze behalen echt een volwaardig diploma. Ok, nu is er dan weinig praktijkonderwijs en stagemogelijkheid, maar dat halen we van de zomer in.'

