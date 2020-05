Recordaantal stemmen Eeuwige Roem Top 100 binnen handbereik

Programmamaker Patrick van Houten houdt het scherp in de gaten: 'We merken de afgelopen jaren dat het vooral de laatste week hard gaat. Mensen hebben inmiddels gehoord dat ze kunnen stemmen, maar stellen het uit. Nu denken ze: 'Oh ja, dat moet ik nog even doen.' En het zou mooi zijn als we daardoor het record verpulveren, want dan wordt de lijst door nog meer mensen gedragen.'

De Eeuwige Roem Top 100 komt voort uit het Radio West-programma 'Aan de Bak' waarin Patrick van Houten elke werkdag het muzikale spel 'Eeuwige Roem' speelt. Drie platen strijden steeds om de eer. Een kandidaat kiest één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug. Een single bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar 'de Eeuwige Roemlijst' van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 450 platen de roemlijst bereikt. Alleen daar kan op gestemd worden. Dat is mogelijk tot woensdag 27 mei 12.00 uur.

Bohemian Rhapsody

Vorig jaar stond Queen bovenaan met Bohemian Rhapsody. Presentatoren van Radio West hebben zich opgeworpen als ambassadeurs van platen, die wat steun kunnen gebruiken. Zo voert Sjaak Bral campagne voor Wasted Words van de Motions en gaat Paul van der Lugt voor Just A Little Bit Of Peace In My Heart van de eveneens Haagse Golden Earrings.

Patrick merkt meteen effect als lijstduwers hun best doen: 'Ja, de Motions hebben de lijst wel eens een jaar overgeslagen, maar in 2020 gaat het zeker lukken, dankzij het enthousiasme van Sjaak Bral.'

De Eeuwige Roem Top 100 wordt uitgezonden op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, tussen 9.00 en 19.00 uur op 89.3 FM Radio West. Stemmen kan hier.

De favoriete nummers van onze ambassadeurs

Bas Muijs: Bryan Adams - Everything I do (I do it for you)

Bart Nolles: Paul de Leeuw - 'k Heb je lief

Patrick van Houten: Phil Lynott - Old town

Justin Verkijk: Anita Meyer - Why tell me why

Paul van der Lugt: Golden Earrings - Just a little bit of peace in my heart

Jorinda Teeuwen: Bruce Springsteen - The river

Tjeerd Spoor: Dionne Warwick & Friends - That’s what friends are for

Sjaak Bral: Motions - Wasted Words

Rogier van der Zanden: The Common Linnets - Calm after the storm