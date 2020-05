Geen cupcakes maar bommen: Zoetermeerse terreurverdachten spraken in codetaal

'Cupcakes' en 'voetbal kijken'. Het waren codewoorden die de twee terreurverdachten uit Zoetermeer gebruikten tijdens het praten over explosieven en het bekijken van instructiefilmpjes voor het maken van bommen. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Rotterdam. Het OM verdenkt het tweetal van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.

'Dankzij ingrijpen van politie en justitie heeft Nederland geen reëel gevaar gelopen', zei de officier van justitie tijdens een eerdere zitting. Op 25 november worden Sahand I. (21) en Shahram K. (35) in Zoetermeer en Den Haag door een zwaar bewapend arrestatieteam aangehouden. De jongste verdachte heeft de Nederlandse nationaliteit, de ander komt uit Iran. Volgens justitie wilden de mannen een aanslag plegen in Nederland. Wat hun doelwit was, is niet bekend.

Wat volgens justitie wel vaststaat, is dat de mannen voor die aanslag zelf bommen wilden maken. Dat zou onder meer blijken uit gesprekken die verdachte I. voerde met een undercover agent. Deze man deed zich voor als een deskundige op het gebied van explosieven. De politie had deze infiltrant naar voren geschoven, nadat ze van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) in oktober 2019 een tip hadden gekregen dat de verdachten een aanslag wilden plegen.

Bomvesten

'Ik wil cupcakes leren maken voor op de grond en op het lichaam', zou I. tegen de infiltrant hebben gezegd. Met cupcakes bedoelde hij volgens justitie bommen. Ook vroeg de verdachte zes vesten met een knop erop, drie voor Nederland en drie voor ergens aan de Turkse grens. Die vesten zouden voor schade moeten zorgen. Oftewel bomvesten, stelt de officier van justitie. I. was woensdag niet zelf bij de zitting aanwezig. Tot op heden heeft hij gezwegen.

De andere verdachte K. reed I. steeds met de auto, van Zoetermeer waar beide mannen wonen, naar de afspraak met de undercover agent in Rotterdam. Maar volgens justitie was K. niet enkel de chauffeur. De officier van justitie: 'Hij was de inspirator. Hij wist van alle plannen. Hij werd de emir (de leider) genoemd.' Vanwege de coronamaatregelen volgde K. de zitting via een videoverbinding. Ook hij beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht, maar zei woensdag wel: 'Ik vind het heel erg de verhalen over mij te horen. Ik kan me daar niet in vinden.'

'Lekker voetbal kijken, Manchester tegen Chelsea'

Naast de infiltratieactie luisterde de politie het tweetal ook af in het huis van verdachte K. en in een auto. Op een gegeven moment hoorden agenten de mannen praten over 'lekker voetbal kijken, Manchester tegen Chelsea.' En dat terwijl deze clubs die bewuste dag niet tegen elkaar speelden. Volgens justitie ging het hier weer om codetaal. De verdachten zouden het hier hebben over het bekijken van een instructiefilm van Islamitische Staat (IS) waarin wordt uitgelegd hoe je een bom maakt.

Ook zouden agenten horen hoe K. bijeenkomsten bij hem thuis hield om anderen te overtuigen van het jihadistische gedachtegoed. Tijdens die bijeenkomsten zeiden de aanwezigen dat ongelovigen mogen worden afgemaakt. 'Dat waren gewoon Koran-lessen. In de Bijbel staan ook bepaalde teksten waar je niet vrolijk van wordt', legt de advocaat van K. uit. Hij vindt dat er onvoldoende bewijs ligt om aan te nemen dat zijn cliënt de inspirator was. Laat staan dat hij een aanslag wilde plegen.

Onthoofdingsvideo's

Op 25 november 2019 grijp de politie uiteindelijk in als ze denkt te horen dat messen worden geslepen en een vuurwapen wordt doorgeladen. I. wordt aangehouden bij hem thuis. Zijn familie reageert op dat moment verbaasd en zeggen geen idee te hebben dat hun zoon zich hiermee bezig hield. Volgens de officier gooit I. op het moment van zijn aanhouding nog net een telefoon uit zijn dakraam naar buiten. Die belandt in de tuin bij de buren. Hierop zouden onder meer afbeeldingen van IS en jihadistische teksten staan.

Ook bij K. thuis worden dit soort afbeeldingen en onthoofdingsvideo's op externe harde schijven gevonden. Daarnaast stuiten agenten op een dolk en een bijl, maar bij geen van de verdachten vinden ze een vuurwapen of explosief. De advocaat van K: 'De officier van justitie kan het allemaal spannend brengen. Het lijkt bijna wel een film, maar uiteindelijk is er bij mijn cliënt geen pistool gevonden.'In juli gaat de zaak verder tot die tijd blijven de verdachten in de gevangenis.

