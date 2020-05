Gesprek met watersporters moet inzicht geven in drama Scheveningen

Watersporters die zichzelf vorige week maandag op het nippertje in veiligheid konden brengen toen ze werden geconfronteerd met een metershoge schuimlaag, worden door de veiligheidsregio uitgenodigd voor een gesprek. Op die manier moeten ook hun ervaringen in beeld worden gebracht, zegt de gemeente Den Haag. Vijf surfers kwamen die bewuste avond om het leven in de zee bij Scheveningen.

Burgemeester Remkes van Den Haag kondigde vorige week al aan dat 'tot op de bodem' moet worden uitgezocht hoe het zo fout heeft kunnen gaan. Reddings- en hulpdiensten die op maandag 11 mei in actie kwamen is gevraagd om de feiten in een verslag te zetten.

Ook wordt door het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoek gedaan naar de stroming, het getij en de ophoping van algen op die avond bij Scheveningen. Verder is het KNMI gevraagd in kaart te brengen welke meteorologische omstandigheden er zijn waargenomen en in hoeverre die afweken van eerdere verwachtingen die dag.

Mathijs nog vermist

De slachtoffers van het drama waren stuk voor stuk ervaren surfers. Tóch kwamen de op maandagavond 11 mei in de problemen in de buurt van het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Twee van de mannen werden diezelfde avond nog uit het water gehaald. De ochtend erna werden nog twee surfers gevonden. De vijfde surfer, Mathijs van 23 uit Delft, wordt nog steeds vermist.

Meerdere zoekacties hebben vooralsnog niets opgeleverd. Mogelijk wordt er donderdag door SAR Nederland op vier verschillende plekken met drones gezocht. 'We gaan kijken of we iets op zee kunnen oppikken', zegt Houwina Postma van het SAR-team. Of er daadwerkelijk gezocht gaat worden hangt donderdagochtend af van de laatste stand van zaken.

