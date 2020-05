'Holle Bolle Haagse Harrie moet strijd tegen zwerfafval aangaan'

Een Holle Bolle Haagse Harrie en een peukenverzamelaar die stemmen telt. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos wil dat het stadsbestuur in Den Haag op een creatieve manier het zwerfafval in de stad aan gaat pakken.

Volgens de partij loopt het de spuigaten uit in de stad. 'Den Haag wordt geteisterd door zwerfafval', zegt fractievoorzitter Richard de Mos. 'Blikjes, plastic flesjes, sigarettenpeuken, kauwgom, patatbakjes. Ze ontsieren het Haagse straatbeeld. Zwerfafval levert niet alleen vieze straten op, het veroorzaakt ook dierenleed. Dieren worden ziek of kunnen sterven als er stukjes blik en plastic in hun voedsel terechtkomen.'

De Mos vindt dat het tijd wordt om creatieve middelen in te gaan zetten. 'Wat dacht je van een Holle Bolle Haagse Harrie, een Haagse versie van de 'Papier Hier' roepende Holle Bolle Gijs uit de Efteling? Of peukenverzamelaars waar mensen die peuken willen weggooien, op een item kunnen stemmen. Bijvoorbeeld: speelt ADO komend seizoen in het linker op rechter rijtje? Of: welke partij heeft het grootste hart voor Den Haag? Groep de Mos of de PvdA?’

Hogere boetes

Naast deze creatieve middelen, pleit De Mos ook voor andere maatregelen. 'Wij willen dat er hogere boetes komen, meer handhaving is, flexibel cameratoezicht op afvalhotspots wordt ingezet om afvalhufters in de kraag te vatten en prullenbakken en afvalcontainers moeten vaker geleegd worden.'

LEES OOK: Haagse afvalcrisis bereikt nu ook stoep van premier Mark Rutte