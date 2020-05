Jongeren strijden voor behoud Cruyff Court Zoetermeer na sluiting om geluidsoverlast

Een petitie voor het behoud van het Cruyff Court in de Zoetermeerse wijk Meerzicht is al meer dan vijfhonderd keer ondertekend. De initiatiefnemers van de petitie willen voorkomen dat het sportspeelveld verdwijnt. Omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast waarna doveninstituut Kentalis, dat eigenaar en beheerder van het Cruyff Court is, besloot om het af te breken.

Het Cruyff Court in Meerzicht is voor een deel al ontmanteld, het hekwerk en de goals zijn al weggehaald. Alleen het veld zelf ligt er nog. Het court wordt overdag gebruikt door het doveninstituut Kentalis dat er vlak naast ligt. Als het instituut dicht kunnen kinderen uit de wijk er spelen. Maar straks dus niet meer en dat vinden veel jongeren maar moeilijk te geloven en te accepteren.

'Het is veel meer dan een sportveld', zegt Ouanis. 'We komen hier met z'n allen samen, we gaan dan soms ook een hapje eten bij een winkelcentrum hier verderop. Het Cruyff Court heeft een belangrijke sociale functie voor de wijk.'

Lastig parket

Ook Aline is vol lof over de betekenis van het Cruyff Court. 'Na school ga ik hier met mijn broertje of buurmeisje naartoe om te spelen. Dan gaan we basketballen, volleyballen of voetballen. Ik vind dat dit sportspeelveld niet weg kan. Bovendien moeten de leerlingen van het doveninstituut ook hier kunnen blijven sporten.'

Maar doveninstituut Kentalis zit in een lastig parket. Het idee van een Cruyff Court is dat het voor de hele buurt beschikbaar is, ook in de avonduren. Kentalis is als eigenaar en beheerder ervoor verantwoordelijk dat het op het sportspeelveld ordelijk verloopt, ook als het doveninstituut zelf al lang dicht is. En er op eigen kosten er 's avonds een ordehandhaver neerzetten is ook geen haalbare kaart.

Geluidsnormen overschreden

Het Cruyff Court in Meerzicht ligt er sinds 2015 maar de geluidsoverlast zou twee jaar geleden erger zijn geworden nadat er een hoog gebouw aan de rand van het court is bijgebouwd. Hierdoor zou volgens sommige buurtbewoners het geluid terugkaatsen waardoor het geluid dat van het Cruyff Court afkomt wordt versterkt. Uit metingen is ook gebleken dat de geluidsnormen werden overschreden.

De jongeren die de petitie voor behoud van het Cruyff Court zijn gestart ontkennen niet dat omwonenden geluidsoverlast kunnen ervaren. Toch denken ze dat het maar een paar bewoners zijn die er een probleem mee hebben. De jongeren vinden het vreemd dat het speelveld nu wordt afgebroken zonder dat er goed is gekeken naar oplossingen.

Reactie Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation laat weten pas in een later stadium op de hoogte te zijn gesteld van de problemen rond het Cruyff Court in Zoetermeer. 'We hebben nog geprobeerd te bemiddelen, maar er was geen weg meer terug. De overlast voor omwonenden was blijkbaar van dien aard dat ontmanteling de enige oplossing was.’'

'We betreuren het ontzettend, juist in deze tijd is spelen en sporten erg belangrijk. Maar een Cruyff Court moet niet een bron van irritatie zijn, daar zit niemand op te wachten.'

Zoeken naar oplossingen

Jongeren denken nu na over oplossingen, zoals Tobias Jellema, mede-initiatiefnemer van de petitie. 'Je zou er aan kunnen denken om netten op te hangen in plaats van metalen hekken. Dan is het geluid veel minder als er een bal tegenaan komt. Ook zou je bomen kunnen planten zodat het geluid minder weerkaatst op gebouwen.'

Jellema en zijn vrienden hopen dat de Zoetermeerse politiek het tij nog kan keren en het Cruyff Court kan redden. Enkele politieke partijen hebben al toegezegd vragen over de kwestie te gaan stellen. In een verklaring aan Omroep West laat het gemeentebestuur weten het verdwijnen van de sportvoorziening te betreuren en met gebruikers en de buurt op zoek te gaan naar een oplossing.