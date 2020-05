Pas op voor vervelende bastaardsatijnrups op strand Westland

Bij de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn meldingen binnengekomen van overlast van bastaardsatijnrupsen in de duinen. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst bij de strandopgangen van Ter Heijde. Volgende week worden de borden ook geplaatst bij de andere strandopgangen waar veel rupsen te vinden zijn.

Als er veel rupsen zijn, kunnen de brandharen van het beestje in de lucht voorkomen. Dat veroorzaakt soms klachten zonder dat je in contact bent geweest met de rupsen. De brandharen laten ook los wanneer je de rups aanraakt. Zorg ook dat de rups niet in contact komt met kleding, badlakens en kussens. De klachten zijn vergelijkbaar met de klachten, die de brandharen van eikenprocessierups veroorzaken

Delfland heeft twee weken geleden zoveel mogelijk nesten verwijderd langs de wandelpaden in de duinen, maar kan niet voorkomen dat de overgebleven rupsen alsnog overlast veroorzaken. De rupsen overwinteren in nesten in de takken van bijvoorbeeld de duindoorns en in de zomer trekken ze naar het strand.

Wat te doen als je al klachten hebt?

Het Rode Kruis geeft de tip om de huid direct na blootstelling te strippen met plakband en daarna de huid of ogen af te spoelen met lauw water. Kleding die besmet is met brandharen kun je het best op 60 graden wassen. Als je last blijft houden van irritatie, neem dan contact op met je huisarts.

