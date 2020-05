Coronavirus: Meer dan vijf miljoen besmettingen wereldwijd, advies OMT over kerkkoren

De afgelopen 24 uur is het aantal doden door het coronavirus in Nederland met 33 gestegen naar 5748. Dat maakte het RIVM woensdagmiddag bekend. De Tweede Kamer debatteerde gisteren opnieuw over het coronavirus met de premier en coronaminister Hugo de Jonge. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is de grens van vijf miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Vooral in Latijns-Amerika groeit het aantal mensen met het virus snel. Een derde van alle infecties komt momenteel uit Zuid-Amerika. Europa en de Verenigde Staten zijn beide goed voor ongeveer 20 procent van alle coronagevallen.

Bewoners van verpleeghuizen in Gouda worden bewust niet geïnformeerd als iemand in hetzelfde pand overlijdt aan corona. 'Mensen overlijden nu eenmaal bij ons', zegt bestuurder Margot van der Starre van Zorgpartners op vragen van de Goudse gemeenteraad woensdagavond. Raadsleden hadden om opheldering gevraagd, want familie van ouderen in zorgcentrum Savelberg maken zich zorgen.

De gemeente Noordwijk gaat op Hemelvaartsdag de parkeerterreinen bij de stranden toch niet volledig openstellen. Op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft Noordwijk de '100 procent-openstelling' heroverwogen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Bij woon-zorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout is een speciaal knuffelscherm geplaatst. Daardoor kan de moeder van Kim, eindelijk het buikje van haar dochter voelen en haar zwangere dochter knuffelen.

Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juli meer dan één bezoeker ontvangen, denkt het kabinet. De bezoekregeling zou de komende weken al worden verruimd, maar bewoners zouden het voorlopig met één vaste bezoeker moeten doen.

Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over het samen zingen in een gesloten ruimte. Dat moet meer duidelijkheid geven over het risico van besmetting met het coronavirus tijdens kerkdiensten, bij koren of concerten.

Mogelijk is het infectiegevaar daar groter, omdat mensen bij het zingen diep in- en uitademen en zo virusdeeltjes zouden kunnen verspreiden. ChristenUnie en SGP hadden premier Mark Rutte gevraagd om een wetenschappelijke onderbouwing hiervan, omdat er verschillende beweringen over zijn.