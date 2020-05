Coronavirus: Toegangswegen naar stranden en recreatieparken afgesloten vanwege drukte

De afgelopen 24 uur is het aantal doden door het coronavirus in Nederland met 27 gestegen naar 5775. Dat maakte het RIVM woensdagmiddag bekend. Het is door het mooie weer met Hemelvaartsdag druk op de stranden in de regio. Diverse gemeenten hebben al opgeroepen niet meer met de auto richting de kust te komen. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Het RIVM meldt 27 overleden coronapatiënten in afgelopen 24 uur

Officiële dodenaantal door het coronavirus in Nederland stijgt naar 5775

Half juli meer bezoek verpleeghuizen

Meer dan vijf miljoen besmettingen wereldwijd

Parkeerplaatsen stranden vol, gemeenten roepen op thuis te blijven.

Wil je teruglezen wat er woensdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Gemeenten sluiten recreatiegebieden af

De gemeenten Delft, Kaag en Braassem, Teylingen en Zoetermeer hebben toegangswegen naar plaatselijke recreatiegebieden afgesloten omdat het te druk is geworden. Zo heeft de gemeente Delft de toegangswegen en parkeerplaatsen van de Delftse Hout afgesloten. Net als bij de stranden werd het bij dit recreatiegebied te druk. De politie roept mensen daarom ook op om thuis te blijven, of anders een plek te kiezen waar het rustiger is. In Zoetermeer zijn de toegangswegen naar de Noord Aa dicht. In Kaag en Braassem heeft de burgemeester besloten dat Strand Zomer dicht moet omdat het er te druk is.

Ook het maximale aantal bezoekers voor het gebied Koudenhoorn in de gemeente Teylingen is bereikt. De gemeente liet donderdag weten dat de parkeerterreinen vol zijn en ook in de omgeving geen plek meer is. Hetzelfde geldt voor de Klinkenbergplas in Oegstgeest. Ook daar zijn alle parkeerplekken bezet. Mensen die nog naar de plas willen komen moeten op de fiets komen of lopend.

De gemeente Den Haag waarschuwt de mensen die wel op het strand of in de parken zijn om niet allemaal tegelijk naar huis te gaan en ook bij het verlaten van de recreatiegebieden de anderhalve meter in acht te houden en te proberen de drukte te ontlopen.

'Leidenaren na 1 juni zelf verantwoordelijk voor afstand'

De gemeente Leiden roept inwoners en bezoekers op om na 1 juni hun medeverantwoordelijkheid te nemen om de anderhalve meter afstand te houden. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. Er zal wel toezicht zijn, maar als het drukker wordt op straat omdat de regels worden versoepeld, zullen zij nooit overal tegelijk kunnen zijn.

De gemeente zal blijven proberen de drukte in de binnenstad te spreiden. Zo moet er rondom de Haarlemmerstraat een druktemeter komen en worden boodschappen verspreid om mensen op te roepen indien mogelijk op rustige momenten naar de winkels te gaan. 'Alleen samen houden we corona onder controle en dat verandert niet. Het is van belang dat Leidenaren zich aan de anderhalvemeterregel houden. Als je ziet dat het ergens te druk is, neem je een andere route of keer je om', zo laat de gemeente weten.

Aantal doden met 27 gestegen

Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden is de afgelopen 24 uur met 27 gestegen tot 5775. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het aantal mensen dat met het virus in het ziekenhuis is opgenomen is met dertien toegenomen tot 11.640. De afgelopen 24 uur zijn er 253 positief geteste personen bijgekomen, waardoor het officiële aantal mensen met corona nu op 44.700 staat.

De werkelijke aantallen besmette en overleden Nederlanders liggen veel hoger, omdat niet iedereen met de symptomen van corona ook daadwerkelijk wordt getest.

Oproep gemeentes: kom niet naar het strand

Het is zo druk op de stranden in de regio dat de kustgemeenten mensen oproepen om niet meer te komen. In Westland, Wassenaar en Noordwijk zijn al parkeerplaatsen afgesloten en wordt opgeroepen om thuis te blijven. Ook bij het Zuiderstrand in Den Haag is het druk. 'Het heeft geen zin meer om deze Hemelvaartsdag met de auto te komen', zo laat de gemeente Noordwijk weten.

Ook bij de Reeuwijkse Hout is het op Hemelvaartsdag druk en de gemeente roept ook hier op om thuis te blijven en niet met de auto naar het gebied te komen.

LEES OOK: Gemeenten roepen op: Kom niet meer naar het strand

Burgemeester Leiden bezoekt verpleeghuis Topaz Overrhyn

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft donderdagmorgen een bezoek gebracht aan verpleeghuis Topaz Overrhyn. Hij sprak hier met medewerkers van een cohortafdeling over hoe het werk is in deze coronatijdperk. Onder meer het bezoekverbod kwam tijdens het gesprek aan de orde. De burgemeester was onder de indruk van de inzet van de medewerkers.

Tijdens het bezoek sprak de burgemeester via een videoverbinding ook met twee van de bewoners van het verpleeghuis. Op die manier kreeg hij een inkijkje van twee ervaringsdeskundigen.

Parkeerterreinen in Noordwijk vol

De gemeentelijke parkeerterreinen langs de kust in Noordwijk zijn vol, zo laat de gemeente weten. De gemeente wilde in eerste instantie alle parkeerplaatsen openstellen voor het publiek, maar heeft na overleg met de Veiligheidsregio er voor gekozen om een gedeelte af te sluiten. De toeloop van strandgangers heeft er voor gezorgd dat de parkeerplaatsen nu vol zijn en automobilisten niet meer naar het strand kunnen. De gemeente roept bezoekers dan ook op thuis te blijven.

LEES OOK: Parkeerplaatsen bij strand Noordwijk vol, drukte richting andere stranden 'valt mee'

Coronadorp bij ADO-stadion vrijdag open, nog geen bewoners

De eerste tien opvangplaatsen voor besmette daklozen in het coronadorp bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag worden vrijdag in gebruik genomen. Er zijn alleen nog geen besmette daklozen die opgenomen moeten worden, zo laat de gemeente Den Haag weten.

Daklozen in Den Haag worden nu opgevangen in hotels op Scheveningen. Om de overlast te voorkomen is besloten een coronadorp in te richten op de parkeerplaats van het stadion van ADO Den Haag. De eerste tien van de vijftig opvangplaatsen kunnen vrijdag in gebruik genomen worden. 'Er zijn nog geen mensen aangemeld', vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Van de dakloze mensen die in hotels worden opgevangen had er een gezondheidsklachten die op corona kunnen wijzen, maar die persoon bleek gelukkig niet besmet te zijn.'

De gemeente Den Haag kreeg al verzoeken uit Leiden, Delft en Gouda, waarna de gemeente toegezegd heeft dat ook daklozen uit die gemeenten opgevangen kunnen worden in het coronadorp. Maar ook hier zijn vooralsnog geen besmette daklozen.

Gemeentes roepen op om drukte te vermijden

Het wordt donderdag heerlijk weer. En omdat het Hemelvaartsdag is zijn veel mensen vrij. Gemeentes in de regio roepen iedereen op om ook vandaag drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand te houden.

Omdat de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden hebben ook de gemeentes in de regio besloten meer parken en natuurgebieden open te stellen. Zo zijn veel stranden bereikbaar, al is de parkeercapaciteit vaak maar beperkt. Gemeentes waarschuwen dan ook al dat als het toch te druk wordt, dat gebieden alsnog weer afgesloten gaan worden.

Meer dan vijf miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is de grens van vijf miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Vooral in Latijns-Amerika groeit het aantal mensen met het virus snel. Een derde van alle infecties komt momenteel uit Zuid-Amerika. Europa en de Verenigde Staten zijn beide goed voor ongeveer 20 procent van alle coronagevallen.

Verpleeghuis zegt niets over coronadoden

Bewoners van verpleeghuizen in Gouda worden bewust niet geïnformeerd als iemand in hetzelfde pand overlijdt aan corona. 'Mensen overlijden nu eenmaal bij ons', zegt bestuurder Margot van der Starre van Zorgpartners op vragen van de Goudse gemeenteraad woensdagavond. Raadsleden hadden om opheldering gevraagd, want familie van ouderen in zorgcentrum Savelberg maken zich zorgen.

Parkeerplaatsen Noordwijk toch niet volledig open

De gemeente Noordwijk gaat op Hemelvaartsdag de parkeerterreinen bij de stranden toch niet volledig openstellen. Op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft Noordwijk de '100 procent-openstelling' heroverwogen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Knuffelen

Bij woon-zorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout is een speciaal knuffelscherm geplaatst. Daardoor kan de moeder van Kim, eindelijk het buikje van haar dochter voelen en haar zwangere dochter knuffelen.

De Jonge: half juli meer visite voor verpleeghuisbewoner

Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juli meer dan één bezoeker ontvangen, denkt het kabinet. De bezoekregeling zou de komende weken al worden verruimd, maar bewoners zouden het voorlopig met één vaste bezoeker moeten doen.

OMT adviseert over samen zingen in binnenruimtes

Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over het samen zingen in een gesloten ruimte. Dat moet meer duidelijkheid geven over het risico van besmetting met het coronavirus tijdens kerkdiensten, bij koren of concerten.

Mogelijk is het infectiegevaar daar groter, omdat mensen bij het zingen diep in- en uitademen en zo virusdeeltjes zouden kunnen verspreiden. ChristenUnie en SGP hadden premier Mark Rutte gevraagd om een wetenschappelijke onderbouwing hiervan, omdat er verschillende beweringen over zijn.