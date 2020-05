Verpleeghuis vertelt niets over coronadoden: 'Mensen overlijden nu eenmaal bij ons, griep of corona'

Het is voor het eerst dat de Goudse gemeenteraad weer fysiek bij elkaar komt deze woensdagavond. Sinds het uitbreken van het coronavirus zaten ze niet meer fysiek in een ruimte, maar nu wel. In beperkte bezetting en met voldoende afstand tot elkaar luisteren de raadsleden naar het verhaal van Van der Starre.

Zij is voorzitter van de raad van bestuur van Zorgpartners Midden-Holland. Een zorgorganisatie met onder meer vier verpleeghuizen in Gouda. Ze is hier omdat familieleden van bewoners van één van die huizen zich zorgen maken. Zijn er coronabesmettingen? Overlijden inwoners aan de gevolgen van het virus? Sinds het bezoekverbod horen familieleden allerlei geruchten, maar de zorginstelling meldt niets.

Zorgen bij families: ze horen niets

'Kwalijk', zo vindt Ton Broekhuisen. Zijn moeder (92) woont in Savelberg en hij heeft de instelling in een open brief om opheldering gevraagd. 'Uit betrouwbare bron weet ik dat er wel degelijk coronadoden te betreuren zijn in Savelberg én andere door Zorgpartners Midden-Holland beheerde zorgcentra vol kwetsbare bejaarden', schrijft hij. 'Het is een komen en gaan van lijkwagens, maar daar rept uw organisatie met geen woord over.'

Broekhuisen kreeg geen antwoord. Die komen wel nu de gemeenteraad zich ermee bemoeit. Wat blijkt: 'Cijfers alleen zeggen niet zoveel', zegt bestuurder Van der Starre. 'Je moet ze van context voorzien. En dat doe ik hier graag.'

Van der Starre legt vervolgens uit:

Dan volgen de kille cijfers. In de vier Goudse verpleeghuizen (Prinsenhof, Savelberg, Ronssehof en De Hanepraij), zijn in maart en april 241 bewoners getest, waarvan 97 het virus bleken te hebben. Uiteindelijk zijn 28 van hen overleden. Maar, zo zegt de zorgdirecteur: 'Deze cijfers alleen zeggen niet zoveel. Voor ons is het niet opmerkelijk dat een kwetsbare oudere overlijdt aan een virus als corona.'

28 doden in anderhalve maand tijd

Maar of het aantal coronadoden hoger of lager is dan tijdens een reguliere griepgolf, weet Van der Starre niet. 'Op dit moment hebben we onvoldoende gegevens om iets te zeggen over de overstertfte', zegt ze tegen de raadsleden. Of het dus normaal is dat in anderhalve maand tijd 28 bewoners overlijden blijft onduidelijk.

Bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn meer dan 2500 mensen overleden. Ook zijn er 4550 verdachte gevallen in verpleeghuizen, van mensen die mogelijk het virus onder de leden hebben maar bij wie dat niet is bevestigd. Bron: RIVM

Griepgolf te vergelijken met coronapandemie?

Raadslid Evert Bobeldijk van D66 vindt dat een vergelijking met een reguliere griep hier niet opgaat. 'De situatie is voor de buitenwereld heel anders dan een griepgolf', reageert hij. 'Mensen zijn afhankelijk van uw instelling om te horen hoe het met hun familielid gaat. Ze mogen weken niet op bezoek komen en als ze dan van ziekenhuizen en het RIVM allerlei cijfers horen, maar niet van hun eigen zorginstelling, dan lijkt dat op een zwarte doos waar niets naar buiten komt.'

Volgens Margot van der Starre staat de privacywetgeving communicatie over coronaslachtoffers in de weg. 'De afspraak is en was, dat op het moment dat er een besmetting is vastgesteld, wordt altijd directe familie geïnformeerd. Maar, wij mogen de overige families, ook bij overlijden, alleen in algemene zin daarover informeren.'

Niet geïnformeerd

Navraag bij Ton Broekhuisen leert dat hij over besmettingen en overlijdens in de praktijk niet door Zorgpartners Midden-Holland is geïnformeerd. Ook de privacywet blijkt rekbaarder dan wellicht gedacht. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt in een artikel van het Reformatorisch Dagblad eerder deze maand dat gegevens van overledenen namelijk niet als persoonsgegevens gelden. En dus zijn er geen belemmeringen om die gegevens te delen.