Café stapt naar rechter vanwege verbieden vergadering

Het Grand Café Utopie stapt naar de rechter omdat een bijeenkomst verboden wordt. Waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft de bijeenkomst van het café verboden vanwege de noodverordening. Bij de bijeenkomst zouden deelnemers met elkaar in gesprek gaan en zouden er lezingen zijn over het onderwerp 'politieke grondrechten in het coronatijdperk'.

Volgens organisator en spreker tijdens de bijeenkomst, advocaat Marco van Duijn, beroept Remkes zich 'ten onrechte' op de noodverordening vanwege het coronavirus en is het helemaal niet mogelijk om de grondwettelijk vastgelegde 'vrijheid van vergadering' op grond van een noodverordening te verbieden. Remkes kan in theorie wel vergaderingen verbieden op grond van de Wet openbare manifestaties. Maar een verbod op het houden van een vergadering, kan alleen wanneer het echt niet anders kan.

In dit geval vindt Remkes, volgens de organisatoren, dat het verbod op samenkomsten de volksgezondheid dient. 'Maar als dat zo is, waarom staat Remkes dan bijvoorbeeld wel religieuze bijeenkomsten, bruiloften en winkelen toe?', vraagt Van Duijn zich af. 'Sinds wanneer is bidden en winkelen belangrijker dan het grondrecht van vergadering?' Ook mede-organisator en filosoof Martijntje Smits is het er niet mee eens: 'Voor een democratische rechtsstaat is het essentieel dat burgers grondrechten maximaal in praktijk kunnen brengen.'

Brief aan Remkes

Grand Café Utopie is sinds 16 maart jl. gesloten. In een brief aan Remkes heeft Utopie aangegeven zich tijdens de bijeenkomst te houden aan de anderhalve meter-eis en het coronaprotocol van Koninklijke Horeca Nederland.

De gemeente was donderdag nog niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Demonstratie tegen coronamaatregelen op het Plein in Den Haag: 'Stop de lockdown'