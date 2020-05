Droneteams zoeken op Scheveningen naar vermiste surfer Mathijs

Mathijs is een van de vijf surfers die vorige week maandag bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen in problemen kwam. Een aantal watersporters wisten veilig de kant te bereiken, maar vijf surfers en zwemmers kwamen bij het drama om het leven. Het lichaam van Mathijs werd de volgende dag nog wel gezien in zee, maar het is de hulpdiensten niet gelukt om deze uit het water te krijgen. Vervolgens is het lichaam afgedreven en sindsdien wordt er nog altijd gezocht naar de 23-jarige Delftenaar.

De politie heeft de zoektocht donderdag hervat. Hierbij krijgt het hulp van SAR Nederland, een organisatie gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen. Er zijn ongeveer vijftien mensen van SAR (search and rescue) donderdag actief op Scheveningen, zij hebben ook een speurhond bij zich. Ze zoeken met acht drones op drie locaties, namelijk het Zuidelijk Havenhoofd, de zandplaten ten zuiden van Scheveningen en bij de pier. Hierbij wordt ook gezocht naar de surfplank van Mathijs, de locatie van het bord kan de politie mogelijk helpen het vermiste lichaam te vinden.

Speld in hooiberg

Een woordvoerder van SAR Nederland vertelt donderdag dat de organisatie door de politie is benaderd om opnieuw te helpen. 'Er wordt wel met boten gezocht, maar vanuit de lucht is meer te zien', legt hij uit. We letten ook op het surfboard of kleding die we zien drijven. Mochten we denken wat te zien dan zal de drone boven die plek blijven hangen zodat de politie op de juiste plek kan komen en het onderzoek over kan nemen.'

De zoektocht zal donderdag tot een uur of vier doorgaan, vertelt de woordvoerder. Het Zuidelijk Havenhoofd was rond het middaguur in kaart gebracht, waarna de teams de uitkomsten met elkaar hebben besproken. Het SAR-team beaamt dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. 'Maar als je helemaal niet zoekt, dan weet je zeker dat je niets vindt.'

