Warme Hemelvaartsdag: het was op veel plaatsen druk

'Vanochtend waren de gemeentelijke parkeerterreinen helemaal vol', aldus de gemeente Noordwijk. 'Het heeft geen zin meer om deze Hemelvaartsdag met de auto te komen.' De gemeente roept mensen op thuis te blijven om zo een teleurstelling te voorkomen. Woensdag kondigde de gemeente Noordwijk al aan dat de parkeerplaatsen op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden alleen voor de helft worden opengesteld.

De gemeente Noordwijk heeft ook de weg richting de Langevelderslag afgesloten vanwege de drukte. Ook de gemeente Wassenaar heeft maatregelen genomen: de strandopgang aan de Wassenaarse Slag is afgesloten voor auto’s en fietsers. Gemeente Westland heeft mensen via Facebook opgeroepen niet naar het strand te komen. 'Het is te druk waardoor anderhalve meter afstand houden lastig is', aldus gemeente Westland.

Geen files

Volgens onze verslaggever was het aan het begin van de middag ook druk bij het Zuiderstrand in Den Haag. 'De parkeerplaats is helemaal vol en er staan ook nog eens enorm veel fietsen. Op het strand is het ook wel druk, maar er is genoeg ruimte.'

Drukte op strand Scheveningen. | Foto: Tim Toet

Volgens de ANWB viel de drukte op de N-wegen richting de stranden in Noordwijk, Katwijk en Scheveningen wel mee.

Gemeente Katwijk waarschuwde woensdag al dat grotere parkeerterreinen worden gesloten zodra deze voor de helft vol staan. 'Op deze manier hopen we anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen op de Boulevard en het strand.' Volgens de gemeente Katwijk is 'beperkt strandbezoek' mogelijk.

Veiligheidsraad: Zoek niet allemaal dezelfde plek op

De Veiligheidsraad in Nederland zei aan het eind van de dag dat het op een aantal plekken echt te druk was. Maar op andere plaatsen was best nog ruimte. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen donderdagavond. Hij zegt dat mensen niet allemaal de van oudsher bekende plekken moeten opzoeken om te recreëren,'dat zal deze zomer echt anders zijn dan toen er nog geen coronacrisis was'.

'Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen', zo stelt hij. 'Dan zullen er net als donderdag steeds plekken worden afgesloten of ontruimd. Want we hebben wel te maken met beperkingen zoals afstand houden. Het lijkt me niet iets om je op te verheugen dat je tijden in een file naar het strand staat en dan daar tot de ontdekking komt dat het is ondertussen is afgesloten, omdat het te druk is.'

LEES OOK: Liveblog coronavirus: Haags coronadorp vrijdag open zonder bewoners