75 jaar na bevrijding bedankt Den Haag de Canadezen met monument

Nellie van Zanden- Gunneweg was toen een meisje van 14 jaar. Ze heeft veel meegemaakt in de oorlog: 'Honger, mensen die met oedeem doodziek in portieken lagen, vijf mannen die doodgeschoten werden voor mijn ogen....' En dan komt de dag van de bevrijding. Op 5 mei durfden ze in Den Haag nog niet te geloven dat Nederland écht bevrijd was. Overal in de stad liepen nog Duitse soldaten. Pas op 8 mei kwamen de eerste legervoertuigen van de Canadezen de stad in en kon er echt feest gevierd worden. Op 21 mei werd de Victory Parade gehouden: een overwinningsparade van Canadese en andere geallieerde soldaten.

'Die dag riep mijn moeder me bij me', vertelt de nu 89-jarige Nellie verder. 'Als je naar de parade gaat laat je je niet aanraken door die soldaten en je raakt hen ook niet aan. Ik had géén idee waar mijn moeder het over had. Maar ik was uitzinnig van vreugde en omhelsde de ene na de andere soldaat. Ik heb nog nooit zoveel geknuffeld als die dag', glundert de vitale negentiger bij het nieuwe monument.

Gedenkplaat geplaatst

De gedenkplaat is donderdag onthuld door de Canadese ambassadeur in Nederland Lisa Helfand en door Saskia Bruines, de tweede locoburgemeester van Den Haag. 'Bedankt Canadezen en andere geallieerden', staat er op te lezen. Eigenlijk zouden er minimaal 400 Canadezen waaronder veteranen naar de onthulling komen. Maar door de coronacrisis stond er maar een handjevol pers en een paar Hagenezen waaronder Nellie.

